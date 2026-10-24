TP.HCM quy tập 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 24/10, các lực lượng đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Riêng trong ngày 24/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 bộ hài cốt kèm di vật.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 24/10, đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B đã phát hiện, quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 25 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 24/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 799 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Tổng số hài cốt có di vật kèm theo là 332 bộ.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm đầu tiên, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.