TP.HCM: Quy tập 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn.

Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả tìm kiếm trong ngày ghi nhận thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo. Đây là kết quả tiếp nối quá trình tìm kiếm, quy tập được triển khai qua 2 đợt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cụ thể, trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập và an táng 731 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Sang đợt 2, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai, tập trung mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Lũy kế đến hết ngày 15/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 739. Trong đó, có 706 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra.

Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hiện vẫn được các lực lượng tiếp tục triển khai nhằm mở rộng phạm vi, tìm kiếm và đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ theo quy định.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.