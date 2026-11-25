Đây là những cấu phần quan trọng xây dựng hợp phần logistics theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, đưa TP.HCM trở thành trung tâm logistics hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông Trần Ngọc Thanh, đại diện liên danh tư vấn lập quy hoạch tổng thể TP.HCM, phối hợp cùng Tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group (BCG), quy hoạch phát triển dịch vụ logistics được tích hợp trong quy hoạch tổng thể TP.HCM, nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về cảng biển, công nghiệp, thương mại và kết nối giao thông của không gian thành phố.

Hình thành 3 lớp không gian, chuyển các cảng cạn khỏi nội đô

Theo phương án quy hoạch, hệ thống logistics TP.HCM được tổ chức theo 3 lớp không gian, gắn với chức năng và quy mô phục vụ khác nhau, từ cửa ngõ quốc tế, trung chuyển cấp thành phố đến phân phối hàng hóa đô thị.

Mạng lưới 38 trung tâm logistics TP.HCM theo quy hoạch.

Lớp thứ nhất là logistics quốc tế và cấp vùng, gắn với các cửa ngõ xuất nhập khẩu chiến lược như cụm cảng Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và ga đường sắt An Bình. Đây là các đầu mối kết nối dòng hàng hóa của thành phố với các thị trường trong nước và quốc tế.

Lớp thứ hai là logistics trung chuyển và phân phối cấp Thành phố, được bố trí dọc các tuyến vành đai và hành lang công nghiệp cửa ngõ. Các trung tâm trong lớp không gian này đảm nhiệm chức năng gom hàng, lưu trữ, trung chuyển và phân phối giữa khu vực sản xuất với đô thị.

Lớp thứ ba là logistics đô thị, hướng đến mô hình đô thị đa trung tâm. Hệ thống kho vệ tinh, trung tâm phân phối quy mô vừa và nhỏ, trung tâm hoàn tất đơn hàng thông minh được bố trí tại 5 cực động lực động lực chính, hình thành mô hình phục vụ thương mại điện tử, bán lẻ và nhu cầu phân phối hàng hóa chặng cuối, qua đó hạn chế xe tải đi sâu vào khu vực nội đô.

Trên cơ sở cấu trúc 3 lớp không gian, quy hoạch đề xuất mạng lưới 38 trung tâm logistics, tổ chức thành 7 cụm logistics vùng.

Gồm cụm Cái Mép - Thị Vải - Phú Mỹ khoảng 1.600 ha phát triển cảng biển quốc tế, cảng cạn ICD, kho ngoại quan, cảng trung chuyển quốc tế.

Cụm Cát Lái - Long Bình khoảng 800 ha phát triển cảng biển - ICD - đường sắt - kho phân phối - logistics công nghiệp.

Cụm Hiệp Phước - Tân Kiên khoảng 600 ha là cảng biển - đường thủy - ICD - phân phối.

Cụm Tân Hiệp - Hóc Môn - Củ Chi khoảng 700 ha phát triển logistics công nghiệp - phân phối - kết nối Tây Ninh - Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụm Công nghệ cao - Linh Trung chuyên logistics phục vụ Khu Công nghệ cao - ICD - kho chuyên dụng (khu chế xuất Linh Trung không tiếp tục làm khu chế xuất).

Cụm Cần Giờ - Bình Khánh khoảng 450 ha là hậu phương cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - logistics hỗ trợ.

Cụm An Bình 0- Sóng Thần với đường sắt - ICD - gom và thông quan hàng xuất nhập khẩu các khu công nghiệp Bình Dương gắn ga An Bình.

Quy hoạch dự kiến phát triển 7 cụm logistics cấp vùng và 4 trung tâm chuyên dụng gắn với từng khu vực phát triển.

Bên cạnh các cụm logistics vùng, quy hoạch định hướng phát triển 4 trung tâm chuyên dụng, gồm trung tâm logistics hàng không Tân Sơn Nhất, trung tâm logistics công nghệ cao, trung tâm logistics nông sản và kho lạnh, trung tâm logistics đầu mối thủy nội địa.

Đồng thời, TP.HCM dự kiến hình thành 6 khu logistics tích hợp quy mô lớn, gắn với các đầu mối công nghiệp, giao thông và phân phối hàng hóa. Trong đó có các khu vực Sóng Thần, Bàu Bàng, Tân Uyên, Bến Lức - Phước Long và các vị trí theo phương án quy hoạch.

Một trong những yêu cầu quan trọng để phát triển hệ thống logistics là bảo đảm quỹ đất đủ lớn, vị trí phù hợp và được kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông đa phương thức.

Theo quy hoạch, nhu cầu đất dành riêng cho hạ tầng logistics đến năm 2035 khoảng 4.500-6.000 ha, kết nối với khoảng 7.000 ha đất công nghiệp phụ trợ. Riêng Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ được nghiên cứu với quy mô khoảng 4.174 ha.

Quy hoạch cũng đặt ra lộ trình 3 giai đoạn di dời các cảng cạn nằm sâu trong đô thị và ven sông Sài Gòn, trong đó có khu vực cảng Trường Thọ về các cụm đầu mối ven vành đai.

Việc dịch chuyển này được định hướng vừa tái tổ chức hoạt động logistics, giảm áp lực giao thông trong đô thị, vừa tạo thêm không gian phát triển đô thị và các chức năng sinh thái, dịch vụ.

Logistics đóng góp 8-10% GRDP vào năm 2030

Báo cáo tại Tọa đàm Phát triển TP.HCM thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế chiều 25/11, bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp Hội Logistics và Cảng biển TP.HCM, cho biết TP.HCM đang sở hữu lợi thế lớn về quy mô dòng hàng hóa, hệ thống cảng biển và vị trí cửa ngõ giao thương.

Khu vực hiện chiếm hơn 65% sản lượng container xuất nhập khẩu cả nước, khoảng 70% nếu tính cả hàng nội địa.

Các cảng cạn ở trung tâm và ven sông sài Gòn sẽ dịch chuyển về khu vực tập trung.

Sản lượng container qua các cảng Việt Nam từ 2010 - 2025 đã tăng từ khoảng 7 triệu TEU lên hơn 24 triệu TEU, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 11%/năm.

Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải giữ vai trò cửa ngõ hàng hải quan trọng, đứng thứ 11 thế giới, đủ sức đón trực tiếp các tàu mẹ đến 24.000TEU đi thẳng châu Âu, Bắc Mỹ mà không cần trung chuyển.

Ngành dịch vụ logistics của TP.HCM cũng duy trì tốc độ tăng trưởng đáng kể. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành vận tải - hàng hải đạt khoảng 8,5%, trong khi dịch vụ logistics tăng trưởng bình quân gần 12% mỗi năm.

Dù vậy, hơn 80% khối lượng hàng hóa vẫn phụ thuộc vào vận tải đường bộ. Hạ tầng đường sắt công nghiệp và đường thủy nội địa kết nối hậu phương cảng còn thiếu, chưa hình thành mạng lưới liên thông đồng bộ giữa khu công nghiệp, cảng ICD, trung tâm logistics, cảng biển và cảng hàng không.

Theo quy hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics hiện đại, xanh, thông minh và có năng lực cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á, tiến tới trở thành trung tâm logistics tầm châu Á vào năm 2050.

Lộ trình được xây dựng theo 3 giai đoạn, với các mục tiêu về tăng trưởng, đóng góp kinh tế, mức độ thuê ngoài dịch vụ và chuyển đổi số.

Đến năm 2030, phấn đấu đưa đóng góp của dịch vụ logistics vào GRDP đạt 8-10%, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 13-16% mỗi năm.

Đến năm 2045, đóng góp của logistics vào GRDP dự kiến đạt 10-12%, tốc độ tăng trưởng duy trì 12-14% mỗi năm; giảm chi phí logistics xuống khoảng 9-11% GRDP.

Tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM hướng đến trung tâm logistics có năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu Á, duy trì tốc độ tăng trưởng ngành 8-10% mỗi năm, giảm chi phí logistics xuống khoảng 8-9% GRDP.

Để hiện thực hóa Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế (ILSC), bà Minh Phương kiến nghị TP.HCM triển khai 5 nhóm giải pháp, trong đó trọng tâm là thể chế, hạ tầng, tài chính xanh, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.

Siêu cảng Cần Giờ được kiến nghị đầu tư tập trung nâng tầm logistics TP.HCM.

Bà Phương đề xuất tích hợp định hướng phát triển ILSC vào quy hoạch chung TP.HCM và quy hoạch quốc gia; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội. Thành phố thành lập Trung tâm Hàng hải Quốc tế; phát triển đồng bộ siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với vai trò bổ trợ cho cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và mô hình Khu thương mại tự do.

Việc phát triển cảng biển cần gắn với các cơ chế thương mại, dịch vụ và hạ tầng kết nối, thay vì chỉ tập trung vào năng lực khai thác cảng. Đặc biệt, chú trọng đường sắt chuyên dụng, đường thủy nội địa và các tuyến vành đai kết nối trực tiếp cảng biển với khu công nghiệp.

Cần tận dụng mạng lưới 88 địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị với TP.HCM để thúc đẩy cơ chế “cảng kết nghĩa”, như các đối tác Osaka, Busan, Thượng Hải, Los Angeles...

Đồng thời tăng cường kết nối cụm cảng TP.HCM với các cảng cửa ngõ chiến lược tại Mỹ và châu Âu, mở rộng tuyến vận tải trực tiếp và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng và đưa TP.HCM tham gia sâu hơn vào mạng lưới logistics toàn cầu...