TP.HCM quảng bá du lịch sống động qua trải nghiệm thực tế

Chương trình tập trung triển khai hàng loạt nội dung trọng tâm: chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu và phát triển 5 dòng sản phẩm du lịch chủ lực; ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ hành trình của du khách; kết nối điểm đến thông qua chương trình "Hành trình check-in TP.HCM - 360 độ sống động"; tổ chức các chương trình trải nghiệm cùng đại sứ truyền thông; Giải thưởng Du lịch TP.HCM Vibrant Award 2026.

Bưu điện Trung tâm, công trình kiến trúc độc đáo ở trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Những nội dung này nhằm triển khai định hướng đổi mới cách xây dựng và quảng bá thương hiệu điểm đến thành phố, hình thành một hình ảnh thống nhất, có bản sắc và sức cạnh tranh; phát huy sự đa dạng của các địa bàn, sản phẩm và trải nghiệm để làm giàu thêm giá trị chung của du lịch TP.HCM.

Sở Du lịch TP.HCM cũng xác định, sức thuyết phục của truyền thông bắt đầu từ chất lượng thực tế của điểm đến, nên mỗi thông điệp quảng bá phải có cơ sở từ sản phẩm, dịch vụ và sự tận tâm trong phục vụ và mỗi trải nghiệm tốt của du khách sẽ góp phần củng cố uy tín thương hiệu.

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15/08/2026 08:17

Do đó, Sở mong muốn những hoạt động trong chương trình sẽ tạo được sự gắn kết thực chất giữa quảng bá và phát triển thị trường, giữa xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng điểm đến; góp phần gia tăng trải nghiệm, thúc đẩy chi tiêu, tăng tổng thu du lịch và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của TP.HCM.