TP.HCM: Phường Tân Thuận thông tin vụ nổ khí gas khiến 4 người bị vùi

Chiều 13/11, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ nổ khí gas ở cửa hàng số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ nổ đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu hộ. Bên trong khu vực hai căn nhà bị sập, gạch đá, đồ đạc đổ nát, nhiều vật dụng nằm ngổn ngang sau vụ nổ.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt tại hiện trường, điều động xe cứu hộ, xe xúc cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường Bùi Văn Ba để phục vụ công tác cứu hộ. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước đó, UBND phường Tân Thuận đã có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí và người dân về vụ nổ khí gas trên.

Theo UBND phường Tân Thuận, khoảng 11h cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế Hiển (sinh năm 1974) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas chưa rõ nguyên nhân.

Một phần hiện trường vụ nổ bình gas. Ảnh: Hoài Bảo.

Vụ nổ khiến 2 căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba sập hoàn toàn.

Tính đến 13h ngày 13/11, có 4 người bị vùi dưới đống đổ nát. Đây là những nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas, lực lượng cứu hộ đang tiếp cận để tìm kiếm, cứu nạn.

Ngoài ra, 6 người khác là hàng xóm tại các căn nhà kế bên bị thương, đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập để cấp cứu. Theo thông tin từ UBND phường Tân Thuận, tình hình sức khỏe của 6 người bị thương được đưa đến bệnh viện có chuyển biến tốt.

Xe cứu thương, xe xúc được điều đến hiện trường. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị PC01, PC07 và PC09 thuộc Công an TP.HCM tham gia cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Cơ quan chức năng cũng đã thông báo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia.

Hiện các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ 4 người bị vùi.

UBND phường Tân Thuận cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.