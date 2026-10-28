TP.HCM: Phường Tân Hòa tổ chức họp mặt đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây là dịp để lãnh đạo phường Tân Hòa tiếp tục vun đắp mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cũng như trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, vai trò và nguồn lực của các tôn giáo trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện các phong trào, cuộc vận động, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh buổi họp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tá Lê Hồng Lĩnh, Đội trưởng Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM; ông Đoàn Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa; bà Lê Thị Thu Sương, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa; ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND phường; bà Trần Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Tân Hòa.

Đại diện Phật giáo có Đại đức Thích Trí Đức, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì tiêu biểu trên địa bàn phường Tân Hòa; đại diện chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn.

Ông Mai Đình Phượng báo cáo kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và chăm lo đời sống nhân dân của phường trong năm 2026

Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu đã dâng hương, dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở UBND phường Tân Hòa.

Ông Mai Đình Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Phường Tân Hòa báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và chăm lo đời sống nhân dân của phường trong năm 2026.

Phường Tân Hòa hiện có 10 cơ sở Phật giáo. Trong năm qua, các chùa tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn phường Tân Hòa tham dự buổi họp mặt

Cụ thể, chùa Giác Tánh duy trì bếp ăn “0 đồng”, với hơn 400 suất ăn miễn phí mỗi ngày; trao 600 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và hơn 2.000 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn tại các tỉnh miền Tây, miền Trung dịp Tết, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Chùa Vô Ưu tổ chức gian hàng Tết “0 đồng”, trao trên 500 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng và tổ chức hoạt động gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung. Các chùa Phú Hòa, Vĩnh Hòa, Giác Minh cũng trao trên 600 suất quà cho hộ khó khăn tại các tỉnh miền Trung, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thiện Hòa, trụ trì chùa Long Hưng đại diện các tự viện trên địa bàn cám ơn lãnh đạo phường Tân Hòa đã tạo điều kiện để hoạt động Phật sự được thuận lợi, hiệu quả.

Hòa thượng Thích Thiện Hòa phát biểu tại buổi họp mặt

"Các cơ sở tôn giáo luôn chấp hành một cách nghiêm túc pháp luật, chính sách của Nhà nước đã đề ra, đồng thời đồng hành với chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân, góp phần chung vào sự phát triển của phường Tân Hòa.", Hòa thượng trụ trì chùa Long Hưng nói thêm.

Qua đây, Hòa thượng cũng chia sẻ một số khó khăn còn vướng mắc của các tự viện trên địa bàn và mong muốn lãnh đạo địa phương quan tâm, tháo gỡ để các tự viện hoạt động yên ổn.

Bà Lê Thị Thu Sương phát biểu

Thay mặt lãnh đạo phường Tân Hòa, bà Lê Thị Thu Sương, Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa gửi lời chúc sức khỏe đến chư vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn đã tham gia buổi gặp mặt do phường tổ chức.

Bà Chủ tịch UBND phường cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong công tác tôn giáo; cũng như những chia sẻ, góp ý thẳng thắn, thực tế tại cơ sở để lãnh đạo phường nắm bắt thông tin, kịp thời có hướng giải quyết phù hợp.

"Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc tiếp tục đoàn kết, gắn bó với địa phương, tham gia các phong trào, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, qua đó chung tay xây dựng phường Tân Hòa ngày càng phát triển.", bà Chủ tịch UBND phường Tân Hòa nhấn mạnh.