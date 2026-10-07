TP.HCM: Phường Tam Bình triển khai nhiều mô hình chuyển đổi số hiệu quả

Hơn 32.700 hồ sơ được giải quyết trên môi trường số

Ngày 7/10, UBND phường Tam Bình cho biết, 9 tháng năm 2026, phường đã tiếp nhận 32.760 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết 32.429 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,99%. Đáng chú ý, có 32.356 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đạt 99,77%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,74%.

Trong thực hiện Đề án 06, công an phường đã tiếp nhận, giải quyết 37.719 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó 37.499 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt 99,42%. Toàn bộ 37.499 hồ sơ cư trú cũng được số hóa.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình hoạt động hiệu quả, thủ tục nhanh gọn.

Cùng với đó, phường đã hoàn thành làm sạch 8.992/8.992 trường hợp dữ liệu đất đai, đạt 100%. Lực lượng công an phường cũng thực hiện làm sạch 97.582 dữ liệu cử tri, 64.758 dữ liệu lao động, 5.527 dữ liệu đất đai và 2.485 dữ liệu an sinh xã hội.

Công tác cấp căn cước, định danh điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, phường đã cấp căn cước, định danh điện tử cho 16.456 người, trong đó có 7.753 trẻ em từ 6-14 tuổi; đồng thời cấp tài khoản định danh điện tử cho 276 tổ chức.

Trong hoạt động điều hành, 100% văn bản đến, văn bản đi được xử lý, ký số và phát hành điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của thành phố. Phường cũng triển khai phòng họp không giấy, với 50 tài khoản phục vụ họp và xử lý tài liệu điện tử. Cán bộ phường, khu phố hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại.

Các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của phường được kết nối với hệ thống của thành phố, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống chuyên ngành như hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế, thanh toán trực tuyến. Qua đó, việc tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ được thực hiện thuận lợi hơn trên môi trường số.

Cán bộ phường, khu phố hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình cho rằng, việc chuyển từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số giúp cán bộ theo dõi tiến độ công việc thuận lợi hơn, đồng thời từng bước hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống.

"Điều phường hướng tới là công nghệ không chỉ nằm trong hệ thống của chính quyền mà phải thực sự đến được với người dân, giúp giảm thời gian, giảm giấy tờ, giảm đi lại và tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn", ông Điền nhấn mạnh.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân

Để chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường trực tuyến, phường Tam Bình triển khai nhiều cách làm nhằm hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ này.

Phường tổ chức các điểm hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến lưu động tại những khu vực đông người, trong đó chú trọng hỗ trợ các nhóm còn gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ. Hằng tuần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với 9 cán bộ công an khu phố trực tiếp hướng dẫn người dân tại 2 điểm "Cà phê sáng cùng thủ tục hành chính trực tuyến" và 7 điểm tại các khu phố.

Bên cạnh đó, 39 Tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì, với phương châm đi từng ngõ, đến từng hộ để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Mục tiêu của phường là mỗi gia đình có ít nhất một người có thể sử dụng các dịch vụ số cơ bản.

Phường cũng triển khai đăng ký, lấy số thứ tự trực tuyến và đăng ký tư vấn thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Cách làm này giúp người dân chủ động hơn trong việc lựa chọn thời gian, hình thức thực hiện thủ tục.

Hằng tuần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với cán bộ công an khu phố trực tiếp hướng dẫn người dân 7 điểm tại các khu phố.

Đến phường làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, anh Nguyễn Ngọc An, ngụ phường Tam Bình cho biết, việc giải quyết hồ sơ hiện nay thuận tiện hơn khi nhiều thủ tục được tích hợp và thực hiện cùng lúc.

"Hôm nay tôi đi làm giấy khai sinh cho con. So với trước đây, tôi thấy làm thủ tục hiện nay nhanh gọn hơn vì có thể tích hợp nhiều nội dung như bảo hiểm y tế, căn cước và đăng ký thường trú. Làm một lần được nhiều giấy tờ, không phải đi lại nhiều nên tiết kiệm thời gian", anh An chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ người dân trên môi trường số, phường còn chủ động hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại.

Bà Bùi Thị Chánh (80 tuổi, ngụ phường Tam Bình), do tuổi cao, sức khỏe yếu không thể trực tiếp đi làm thủ tục nhận trợ cấp người cao tuổi. Cán bộ phường không ngần ngại ngày nghỉ đã đến tận nhà hỗ trợ bà làm giấy ủy quyền để người thân thay mặt thực hiện các thủ tục liên quan.

Anh Nguyễn Trâm (con trai bà Chánh) cho biết, gia đình từng lo lắng vì cụ không thể đi lại để hoàn tất thủ tục. Sau khi được cán bộ phường hướng dẫn, gia đình làm giấy ủy quyền để anh Tâm thay cụ thực hiện thủ tục.

Bà Bùi Thị Chánh được cán bộ phường hỗ trợ thủ tục giấy tờ tại nhà do tuổi cao sức yếu.

Theo anh Trâm, việc cán bộ chủ động đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi gặp khó khăn trong đi lại là cách làm thiết thực, giúp gia đình thuận lợi hơn trong việc hoàn tất thủ tục và nhận khoản trợ cấp cho cụ.

Cùng với việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, phường Tam Bình còn đưa các thông tin thiết yếu lên môi trường số. "Trang thông tin quy hoạch Tam Bình" cung cấp thông tin về quy hoạch, xây dựng và các nội dung liên quan để người dân dễ dàng tra cứu.

Trong khi đó, "Trang thông tin cảnh báo ngập" được sử dụng để tiếp nhận, xử lý các phản ánh về ngập nước, hạ tầng trên địa bàn và thể hiện thông tin trên bản đồ số. Đây được xem là một trong những cách để chính quyền tiếp nhận phản ánh từ cơ sở nhanh hơn, đồng thời giúp người dân theo dõi tình hình tại khu vực mình sinh sống.

Theo lãnh đạo phường Tam Bình, thời gian tới địa phương tiếp tục rà soát các quy trình, dữ liệu và nền tảng đang sử dụng để giảm những thao tác không cần thiết, tăng khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận.

Trọng tâm là tiếp tục nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, tăng cường số hóa dữ liệu, hỗ trợ người dân còn hạn chế về kỹ năng số và phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Từ việc số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu đến những điểm hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và việc cán bộ đến tận nhà hỗ trợ người dân, chuyển đổi số tại phường Tam Bình đang được triển khai theo hướng gắn với những nhu cầu cụ thể trong đời sống.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giảm giấy tờ hay tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, mà là giúp người dân giảm thời gian, giảm đi lại và thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ của chính quyền.

Kế hoạch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số Kế hoạch 40-KH/BCĐTP của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM về "Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị Thành phố" được triển khai từ ngày 10/7 - 30/11/2026. Kế hoạch nhằm xử lý các nhiệm vụ chuyển đổi số quá hạn, đến hạn trong năm 2026; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị theo hướng giảm thao tác thủ công, hạn chế nhập liệu trùng lặp, tăng cường quản trị dữ liệu và hạ tầng số dùng chung. Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ - 1 xuyên suốt": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả và xuyên suốt từ lãnh đạo, chỉ đạo đến cơ sở. Thành phố tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ, trong đó có dữ liệu số, hạ tầng số, nền tảng số, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và an ninh mạng.