Nhằm gia tăng sức hút quốc tế, thúc đẩy du lịch và tiêu dùng dịp cuối năm đến Tết Nguyên đán 2027, từ ngày 16/11 - 15/12/2026, TP.HCM triển khai chiến dịch quảng bá hình ảnh đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc tại Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) và quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời theo phương thức lập trình (Programmatic DOOH).

Chiến dịch góp phần tăng nhận diện thương hiệu điểm đến tại các thị trường du lịch trọng điểm, đồng thời hưởng ứng chương trình kích cầu “Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) – Sống động TP.HCM”.

TP.HCM quảng bá hình ảnh tại những điểm đến sầm uất của châu Á.

Tại Tokyo (Nhật Bản), hình ảnh thành phố xuất hiện trên màn hình LED cong góc rộng Shibuya Parkside L Vision, ngay giao lộ Shibuya – khu vực giao thông, thương mại sầm uất, tập trung đông người dân và du khách.

Đáng chú ý, chiến dịch đạt tỷ lệ chia sẻ thời lượng quảng cáo (SOV) 100%, phát sóng độc quyền 17 giờ mỗi ngày, từ 7 giờ đến 24 giờ trong một tuần.

Bên cạnh đó, hệ thống Programmatic DOOH tại Tokyo và Osaka giúp mở rộng phạm vi quảng bá trên mạng lưới màn hình kỹ thuật số đô thị.

TP.HCM quảng bá hình ảnh tại các đô thị lớn châu Á, kích cầu du lịch cuối năm.

Tại Seoul (Hàn Quốc), video quảng bá TP.HCM được trình chiếu trên màn hình LED Landmark khổ lớn tại tòa nhà M-CITY (Kyowon Building), thuộc khu phố thương mại Myeongdong, đồng thời xuất hiện trên hệ thống cột quảng cáo kỹ thuật số hai mặt K-Road Pole dọc tuyến phố đi bộ.

Tại Busan, chiến dịch hiện diện tại Bách hóa Lotte Busan, khu vực Seomyeon – trung tâm thương mại, mua sắm và giải trí sầm uất, với hệ thống màn hình tại các khu mua sắm, rạp chiếu phim và ẩm thực.

Các vị trí quảng bá được lựa chọn dựa trên đặc trưng không gian đô thị, lưu lượng công chúng và thói quen mua sắm, giải trí của người dân, du khách.

Không gian quảng bá chương trình kích cầu “Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) – Sống động TP.HCM”.

Việc kết hợp màn hình LED quy mô lớn, quảng cáo đường phố và không gian thương mại giúp mở rộng độ phủ, tăng cơ hội tiếp cận và ghi nhớ hình ảnh TP.HCM trên thị trường quốc tế.

Song song với chiến dịch quảng bá quốc tế, TP.HCM triển khai chương trình “Vibrant HCMC” theo mô hình “5 trong 1”, kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số.

Chương trình kết nối 57 sự kiện trọng điểm, hơn 100 thương hiệu, 66 trung tâm thương mại và 5.000 điểm bán lẻ. Tổng giá trị các gói ưu đãi dự kiến đạt 250-270 tỷ đồng, hướng đến mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng.

Chuỗi sự kiện là hoạt động trọng tâm nhằm kích cầu tiêu dùng, kết nối doanh nghiệp bán lẻ và thu hút người dân, du khách tham gia mua sắm dịp cuối năm.

Một trong những hoạt động nổi bật là Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM (9-15/11) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ các nhà sáng tạo nội dung, KOL/KOC, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ.

Trong đó, TikTok Shop FUN FEST ngày 14/11 kết nối hoạt động trải nghiệm, mua sắm và thương mại điện tử.

Chương trình còn có chuỗi lễ hội âm nhạc và tiêu dùng xanh, nổi bật là hoạt động đồng hành của Pepsi với chủ đề “Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi” tại Công viên bờ sông Sài Gòn và Chung kết Net Zero Challenge 2026 ngày 12/11.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động thuộc chương trình “Vibrant HCMC”.

Ở lĩnh vực mua sắm, các chương trình Mega Sale và City Sale áp dụng mức ưu đãi 30-80% tại Khách sạn Rex Sài Gòn (11-15/11), SC VivoCity và Thiso Mall Sala (18/12/2026 - 3/1/2027), góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách.

Với sự kết hợp giữa quảng bá quốc tế và chuỗi hoạt động kích cầu trong nước, “Vibrant HCMC” kỳ vọng nâng cao nhận diện thương hiệu điểm đến, thúc đẩy sức mua và tạo động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ TP.HCM trong mùa cao điểm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.