TP.HCM phê duyệt kinh phí đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì tuyến Metro số 1

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) năm 2026.

Metro số 1 có chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ phía Đông (ảnh: MAUR).

Theo đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC) triển khai các bước tiếp theo của công tác đặt hàng, nguồn kinh phí hơn 71 tỉ đồng.

Công ty HURC chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu trong hồ sơ phương án giá dịch vụ quản lý, bảo trì. MAUR có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giám sát chất lượng và nghiệm thu dịch vụ.

Khối lượng công việc được tính trong phương án đặt hàng phải nằm ngoài phạm vi bảo hành công trình của các nhà thầu và phạm vi hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng theo các hợp đồng đã ký kết (từ năm 2024 đến hết năm 2028).

Trong thời gian chờ TP.HCM ban hành bộ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí và đơn giá cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì đường sắt đô thị, thì chi phí nhân công bảo trì phải thuê ngoài được tính trong phương án giá dịch vụ. Tổng số nhân công quy đổi thuê ngoài không được vượt quá 185 người.

MAUR và HURC phải chịu trách nhiệm về phương án nhân sự, bảo đảm số nhân sự thực tế là 706 người và số nhân công quy đổi thuê ngoài tối đa 185 người, phù hợp với phạm vi công việc và khối lượng thực hiện.

UBND TP.HCM cũng giao MAUR khẩn trương xây dựng bộ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí và đơn giá cho công tác quản lý, vận hành, bảo trì kết cấu hạ tầng Metro số 1 và vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện, trình UBND TPHCM ban hành trong năm 2026.

Metro số 1 có chiều dài gần 20 km, kết nối trung tâm TPHCM với cửa ngõ phía Đông. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố, có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng và chính thức khai thác từ ngày 22.12.2024.

HURC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được UBND TP.HCM giao vận hành tuyến Metro số 1. Năm 2026, HURC được giao chỉ tiêu tổng doanh thu 615 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 22 tỉ đồng. Nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp đến từ trợ giá theo quãng đường và đơn giá khai thác, bên cạnh doanh thu bán vé và các khoản liên quan đến bảo trì kết cấu hạ tầng.

Trong giai đoạn đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu HURC hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, đồng thời tăng trưởng doanh thu bình quân 10% mỗi năm...