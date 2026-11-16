TP.HCM phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 6 khu vực mỏ khoáng sản

Việc đấu giá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc đấu giá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. (Ảnh minh hoạ)

Theo kế hoạch được phê duyệt, tổng cộng có 6 điểm mỏ được đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong đó, 5 khu vực mỏ đá xây dựng và 1 khu vực mỏ sét gạch ngói, phân bố tại các địa phương thuộc địa bàn Thành phố.

Cụ thể, tại xã Thường Tân có 2 khu vực mỏ đá xây dựng. Khu vực thứ nhất có diện tích 20,7ha, trữ lượng dự báo 14,490 triệu m³ đá xây dựng; khu vực thứ hai có diện tích 15,16ha, trữ lượng dự báo 10,612 triệu m³.

Tại xã Dầu Tiếng, khu vực được đưa ra đấu giá là mỏ sét gạch ngói, có diện tích 2,4ha. Tài nguyên dự báo gồm 367.200m³ sét gạch ngói (lựa chọn loại khoáng sản để đấu giá quyền khai thác) và 108.000m³ đất tầng phủ.

Đối với xã Phú Giáo, kế hoạch xác định 3 khu vực mỏ đá xây dựng. Trong đó, khu vực thứ nhất có diện tích 20,48ha, trữ lượng dự báo 14,336 triệu m³; khu vực thứ hai có diện tích 55,89ha, trữ lượng dự báo 39,123 triệu m³; khu vực thứ ba có diện tích 44,97ha, trữ lượng dự báo 31,479 triệu m³.

Như vậy, tổng diện tích các khu vực mỏ được đưa ra đấu giá là 159,6ha. Tổng tài nguyên đá xây dựng dự báo tại 5 khu vực mỏ là 109,? triệu m³ (theo số liệu cộng gộp từ kế hoạch, khoảng 109,? triệu m³).

Bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Theo UBND TP.HCM, việc phê duyệt kế hoạch đấu giá nhằm triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Thông qua hoạt động này, Thành phố hướng tới việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng nguồn thu ngân sách, phát huy lợi thế tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khoáng sản trên địa bàn.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là các khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá phải nằm trong phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Cùng với đó, toàn bộ hồ sơ, thủ tục và quá trình tổ chức các phiên đấu giá phải được thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia.

Về công tác giải phóng mặt bằng, sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và được cấp giấy phép khai thác, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong hai phương án.

Thứ nhất, thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Nhà nước thu hồi đất đối với hoạt động khai thác khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với trường hợp thuộc quy định pháp luật.

Thứ hai, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có thể lựa chọn phương án thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 127 Luật Đất đai năm 2024, không đề xuất Nhà nước thu hồi đất.

Địa điểm tổ chức các phiên đấu giá được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi, bổ sung năm 2024. Theo đó, cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc UBND Thành phố và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ thỏa thuận lựa chọn địa điểm tổ chức phiên đấu giá trong phạm vi TP.HCM.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách Thành phố. Dự toán chi tiết do Sở Nông nghiệp và Môi trường lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai

Theo quyết định, thời gian thực hiện đấu giá là trong năm 2026. Trường hợp chưa tổ chức đấu giá được toàn bộ các khu vực mỏ theo kế hoạch đã phê duyệt, những khu vực chưa thực hiện sẽ được chuyển sang đấu giá trong các năm tiếp theo.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan xây dựng giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đối với từng khu vực mỏ; lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tham mưu trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt làm cơ sở tổ chức đấu giá.

Sở này cũng có trách nhiệm lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về thông tin điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản, vị trí và diện tích từng khu vực mỏ.

Đồng thời, cơ quan chuyên môn sẽ tổ chức xét chọn hồ sơ, chuyển thông tin về các hồ sơ đủ điều kiện cho tổ chức hành nghề đấu giá; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên đấu giá và trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng các sở, ngành và UBND cấp xã nơi có khu vực khoáng sản được đưa vào kế hoạch có trách nhiệm phối hợp trong việc tham mưu phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước; đồng thời tham gia xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Đáng chú ý, UBND các xã có khu vực khoáng sản nằm trong kế hoạch được giao phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật vị trí các khu vực mỏ vào những quy hoạch có liên quan. Đây là cơ sở để đơn vị trúng đấu giá được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, thực hiện các thủ tục về đất đai và tích hợp phương án đấu nối hạ tầng giao thông vào quy hoạch chung của địa phương.

Để bảo đảm thông tin được công khai, rộng rãi, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND Thành phố và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố có trách nhiệm đăng tải kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử Thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất 12 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, duy trì công khai cho đến khi hoàn thành kế hoạch.

Việc đưa 6 khu vực mỏ vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố. Đồng thời, thông qua cơ chế đấu giá công khai, minh bạch, Thành phố hướng tới khai thác hợp lý, tiết kiệm và phát huy giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản gắn với yêu cầu quản lý đất đai, quy hoạch và bảo vệ môi trường.

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