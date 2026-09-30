TP.HCM phê duyệt giá khởi điểm cho thuê 10 khu đất tại Bình Dương

Ảnh minh họa. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương quản lý. Các khu đất nằm tại các phường Thủ Dầu Một, Đông Hòa, Bến Cát, Phú An, Tân Đông Hiệp và Tân Uyên.

Tại phường Thủ Dầu Một có 4 khu đất. Trong đó, một khu có diện tích 54.348,7 m², được xác định mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn cho thuê 2 năm, với đơn giá khởi điểm 109.730 đồng/m²/năm. Ba khu còn lại gồm khu đất thu hồi của Công ty Xăng dầu Sông Bé - TNHH Một thành viên, diện tích 111 m², thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 402.600 đồng/m²/năm; khu đất diện tích 13.326,3 m², thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá 91.840 đồng/m²/năm; và khu nhà kho của Tổng Công ty 3/2, diện tích 8.985,5 m², thời hạn cho thuê 2 năm, đơn giá 255.000 đồng/m²/năm.

Tại phường Đông Hòa có 2 khu đất, tổng diện tích 22.035,9 m². Trong đó, khu đất do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương quản lý tại Khu phố Tây B rộng 13.732,9 m², thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 203.500 đồng/m²/năm. Khu đất tại Khu phố Đông A có diện tích 8.303 m², thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 98.000 đồng/m²/năm.

Tại phường Bến Cát, khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương có diện tích 57.396,6 m², được cho thuê với mục đích đất nông nghiệp, gồm đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê là 2 năm, với đơn giá khởi điểm 2.303 đồng/m²/năm.

Tại phường Phú An, khu đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao tháng 10 có diện tích 7.375,1 m², mục đích cho thuê đất thương mại, dịch vụ, thời hạn 5 năm, đơn giá khởi điểm 20.893 đồng/m²/năm.

Tại phường Tân Đông Hiệp, khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có diện tích 297.785,8 m², được xác định mục đích cho thuê đất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản. Thời hạn cho thuê 5 năm, đơn giá khởi điểm 4.904 đồng/m²/năm.

Tại phường Tân Uyên, khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có diện tích 157.051,8 m². Các thông tin về mục đích sử dụng, thời hạn và đơn giá khởi điểm được thực hiện theo danh mục kèm theo Quyết định.

UBND TP.HCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, diện tích, vị trí, hiện trạng, mục đích, thời hạn và đơn giá khởi điểm của từng khu đất. Việc cho thuê phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, mục đích và thời hạn theo quy định.

Trước khi cho thuê, các đơn vị phải rà soát pháp lý, hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá, thu hồi đất và triển khai dự án, bảo đảm việc cho thuê ngắn hạn không ảnh hưởng đến các kế hoạch, dự án đã được phê duyệt. Hợp đồng phải quy định rõ việc chấm dứt, bàn giao lại đất và tài sản khi Nhà nước thu hồi đất, triển khai dự án hoặc đấu giá; không làm phát sinh quyền, lợi ích hay nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ trái quy định.

Trường hợp thay đổi mục đích, vị trí, diện tích, hiện trạng hoặc các yếu tố ảnh hưởng đến đơn giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phải rà soát, xác định lại giá và trình cấp có thẩm quyền quyết định trước khi cho thuê.