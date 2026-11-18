UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính của Thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Dự án sẽ được triển khai tại phường An Khánh, gồm 4 dự án thành phần: Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan; Trung tâm hành chính Thành phố; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và Quảng trường trung tâm Thành phố.

Phối cảnh Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM.

Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm hành chính Thành phố có quy mô 30 tầng, 2 tầng hầm và tum kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 389.100 m².

Khu vực quảng trường rộng 6,6 ha, dài khoảng 350 m, sức chứa 268.000 - 500.000 người, được định hướng phục vụ các sự kiện quy mô lớn như lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Dự án hướng đến hình thành tổ hợp hành chính hiện đại, tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; đồng thời phát triển không gian xanh, không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan khu vực trung tâm Thủ Thiêm.

Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Việc thanh toán cho hợp đồng BT này dự kiến bao gồm quỹ đất và ngân sách Thành phố theo quy định.