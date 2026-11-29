Chia sẻ tại phiên tọa đàm "Nâng tầm thể chế và giải pháp hiện thực hóa quy hoạch TP.HCM" trong khuôn khổ hội thảo "TP.HCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - đô thị vì người dân" do VTV Nam Bộ tổ chức ngày 28/11, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết thành phố đang có nhiều điều kiện thuận lợi về thể chế để thúc đẩy phát triển đô thị, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Phạm vi TOD được điều chỉnh theo điều kiện từng khu vực

Theo ông Tuấn Anh, Luật Phát triển đô thị cùng các cơ chế đặc thù được ban hành đang tạo hành lang pháp lý để TP.HCM chủ động hơn trong lập quy hoạch, thu hút đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng lớn. Đây cũng là cơ sở để thành phố huy động thêm nguồn lực xã hội cho metro và phát triển các khu vực đô thị mới.

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng thành phố không nhất thiết phải chờ metro hoàn thành mới hình thành TOD. Khi đã có quy hoạch tổng thể, các khu vực phát triển theo định hướng TOD có thể được xác lập dọc tuyến metro, lấy nhà ga làm hạt nhân tổ chức không gian.

Phạm vi TOD được nghiên cứu trong bán kính khoảng 1 km quanh nhà ga, nhưng sẽ được điều chỉnh theo điều kiện từng khu vực, thay vì áp dụng một cách cứng nhắc. Việc tổ chức lại không gian, cân đối các chỉ tiêu quy hoạch và khai thác hợp lý giá trị đất đai có thể tạo thêm nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ tại phiên tọa đàm. Ảnh: BTC.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 255 km.

Hiện tại, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành và đưa vào vận hành, trong khi metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đang được triển khai. Đồng thời, thành phố cũng đang đẩy nhanh đầu tư, nghiên cứu các tuyến kết nối những khu vực phát triển mới, sân bay, cảng biển và các đầu mối giao thông quan trọng.

Để thực hiện mạng lưới metro quy mô lớn, bên cạnh vốn đầu tư công, thành phố cần huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư chiến lược. Theo ông Tuấn Anh, quy hoạch phải đi trước để xác định rõ không gian phát triển, nhu cầu hạ tầng và phương án huy động nguồn lực.

Một vấn đề được người dân quan tâm là tác động của TOD đến khu vực hiện hữu, đặc biệt là nguy cơ giải tỏa trên diện rộng.

Ông cho biết theo định hướng của thành phố, phát triển TOD không đồng nghĩa với việc "giải tỏa trắng" toàn bộ khu vực quanh nhà ga. Thay vào đó, không gian được phân loại theo đặc điểm từng khu vực, bao gồm nơi cần bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc, khu vực cần cải tạo hạ tầng, chỉnh trang đô thị và khu vực có thể phát triển mới.

Ông Tuấn Anh nhấn mạnh mục tiêu là để người dân tại chỗ được hưởng lợi từ quá trình phát triển thông qua hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và các dịch vụ đô thị được cải thiện. Khi khu vực quanh nhà ga có đủ việc làm, dịch vụ và tiện ích, người dân có thể đáp ứng nhiều nhu cầu ngay tại nơi ở, qua đó giảm nhu cầu di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Nếu được triển khai đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng và nguồn lực đầu tư, metro sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ hệ thống giao thông và trở thành trục tổ chức lại không gian đô thị. Đây là cơ sở để TP.HCM phát triển các khu vực mới, nâng chất lượng sống cũng như từng bước giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.

Liên quan đến kế hoạch phát triển các dự án quanh nhà ga, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Keppel Việt Nam, đánh giá việc kết nối giữa các dự án bất động sản và giao thông công cộng là bài toán phức tạp, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành giao thông, doanh nghiệp tư nhân và các chuyên gia tư vấn.

Theo đó, cơ quan quản lý tập trung vào quy hoạch, tiêu chuẩn và lợi ích cộng đồng, trong khi doanh nghiệp phải tính toán hiệu quả tài chính và khả năng triển khai dự án. Hai mục tiêu này cần được cân bằng ngay từ đầu, thay vì xử lý từng vấn đề riêng lẻ khi dự án đã triển khai.

Ông Lee đề xuất thành lập nhóm công tác liên ngành ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, với sự tham gia của cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn và nhà đầu tư. Nhóm này cùng xác định phương án tối ưu cho cư dân, người sử dụng giao thông và các chủ sở hữu tài sản thương mại, hướng tới cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Keppel Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Cũng theo đại diện Keppel, giao thông và bất động sản không nên được xem là 2 lĩnh vực tách biệt. Khi nhà ở, nơi làm việc và các tiện ích được kết nối thuận lợi với giao thông công cộng, người dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển và giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Đây cũng là cơ sở để giảm ùn tắc, nâng cao an toàn và chất lượng sống.

Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của các bên từ khâu lập quy hoạch, đầu tư xây dựng đến vận hành và bảo trì. Doanh nghiệp bất động sản không thể tự giải quyết bài toán kết nối nếu thiếu sự đồng bộ với quy hoạch giao thông và hệ thống hạ tầng công cộng.

Không để xảy ra tình trạng "quy hoạch treo"

Cũng trong phiên tọa đàm, ông Tuấn Anh cho biết việc triển khai quy hoạch tầm nhìn 100 năm sau khi được phê duyệt là nhiệm vụ lớn, nhưng thành phố có đủ cơ sở và nguồn lực để thực hiện. Quan điểm của Sở là quy hoạch tổng thể phải được triển khai liên tục, không để xảy ra tình trạng "quy hoạch treo".

Ngay sau khi đồ án được phê duyệt, thành phố sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch, trong đó xác định các dự án và trục giao thông trọng điểm theo từng giai đoạn, gồm đường bộ, đường thủy nội địa và kết nối hàng không. Cùng với tiến độ đầu tư, thành phố sẽ xác định nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác.

Song song với quy hoạch tổng thể, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng và không gian ngành cũng được triển khai để cụ thể hóa định hướng phát triển. Trong đó, quy hoạch giao thông đô thị giữ vai trò quan trọng, tạo sự kết nối giữa các khu vực và các đầu mối giao thông lớn.

Theo quy hoạch, TP.HCM định hình 5 hệ thống giao thông chủ lực gồm đường vành đai, cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường thủy. Mạng lưới metro được quy hoạch khoảng 18 tuyến, tổng chiều dài xấp xỉ 960 km. Tuy nhiên, metro không thể bao phủ toàn bộ địa bàn nên cần phát triển hệ thống giao thông thứ cấp để kết nối các khu vực dân cư với các nhà ga lớn.

Hệ thống này bao gồm khoảng 450 km đường sắt nhẹ (light rail), kết hợp với xe buýt nhanh, xe buýt, taxi và các phương tiện thu gom hành khách. Các tuyến đường trục chính đô thị, trục khu vực và đường bộ địa phương cũng được quy hoạch để kết nối với mạng lưới giao thông khối lượng lớn.

Về tiến độ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đặt mục tiêu trong khoảng 6 tháng hoàn tất các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu và quy hoạch chung các xã. Kế hoạch thực hiện sẽ xác định cụ thể tiến độ, phân kỳ và hình thức đầu tư đối với từng nhóm dự án.

Trên cơ sở đó, HĐND TP.HCM sẽ thực hiện giám sát, phân bổ nguồn lực từ ngân sách và huy động thêm vốn tư nhân, vốn xã hội hóa. Kế hoạch thực hiện quy hoạch cũng được công khai để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng theo dõi.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM nhấn mạnh sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để quy hoạch được triển khai hiệu quả, từ phát triển hạ tầng giao thông đến hình thành các khu vực đô thị hiện đại, văn minh và bền vững.