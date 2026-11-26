Mở rộng không gian xanh gắn với phục hồi hệ sinh thái

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7554/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng sinh thái, gia tăng diện tích không gian công cộng và cải thiện chất lượng môi trường tại đô thị có tốc độ phát triển nhanh.

TP.HCM đặt mục tiêu mở rộng diện tích công viên, phát triển không gian xanh công cộng và phục hồi hàng trăm hecta rừng giai đoạn 2026-2030.

Theo mục tiêu đề ra, thành phố phấn đấu nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân từ 0,8 m²/người vào năm 2026 lên 1 m²/người vào năm 2030. Đồng thời, TP.HCM dự kiến phát triển thêm khoảng 10 ha mảng xanh công cộng, bổ sung các không gian phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và sinh hoạt ngoài trời của người dân.

Không chỉ mở rộng diện tích, đề án còn chú trọng cải thiện chất lượng hệ thống cây xanh hiện hữu. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng, bình quân 6.000 cây mỗi năm. Việc rà soát, thay thế và chăm sóc cây xanh được đặt ra nhằm bảo đảm an toàn đô thị, cải thiện cảnh quan và duy trì khả năng điều hòa môi trường.

Đáng chú ý, kế hoạch phát triển mảng xanh không chỉ giới hạn trong khu vực nội đô mà còn mở rộng sang các chương trình trồng cây phân tán và phục hồi hệ sinh thái rừng. Theo đó, TP.HCM dự kiến trồng mới 1.413.100 cây phân tán trong 5 năm tới, với sự tham gia của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng dân cư.

Ở lĩnh vực lâm nghiệp, thành phố đặt mục tiêu trồng mới và phục hồi 447,76 ha rừng. Trong đó, diện tích trồng rừng phòng hộ là 167,76 ha, còn 280 ha được thực hiện thông qua khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên. Song song với đó, TP.HCM tiếp tục bảo vệ 81.303,16 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện có, góp phần duy trì hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và tăng khả năng điều hòa khí hậu.

Việc gia tăng diện tích cây xanh được TP.HCM xác định là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực môi trường trong quá trình đô thị hóa. Khi mật độ xây dựng và các hoạt động kinh tế ngày càng gia tăng, hệ thống công viên, cây xanh đường phố và các khu vực rừng có vai trò quan trọng trong điều hòa nhiệt độ, cải thiện chất lượng không khí và tạo không gian sinh hoạt cho cộng đồng.

Đặc biệt, việc bảo vệ diện tích rừng hiện hữu và phục hồi những khu vực có khả năng tái sinh tự nhiên không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn cảnh quan mà còn góp phần duy trì các chức năng sinh thái. Đây là yếu tố cần thiết trong bối cảnh thành phố phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, ngập úng và suy giảm chất lượng môi trường.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu phát triển cây xanh theo hướng phù hợp với đặc điểm từng khu vực, gắn quy hoạch không gian xanh với quá trình phát triển đô thị. Thay vì chỉ tập trung vào số lượng cây trồng mới, công tác quản lý cần chú trọng lựa chọn chủng loại cây phù hợp, bảo đảm điều kiện sinh trưởng và duy trì hiệu quả lâu dài sau đầu tư.

Cùng với đó, việc nâng diện tích công viên công cộng bình quân đầu người được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng tiếp cận không gian xanh của người dân. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng phát triển đô thị, bên cạnh các chỉ tiêu về hạ tầng giao thông, nhà ở và dịch vụ công cộng.

Ứng dụng công nghệ, huy động nguồn lực phát triển cây xanh

Bên cạnh các mục tiêu về diện tích, TP.HCM định hướng hiện đại hóa công tác quản lý cây xanh thông qua ứng dụng công nghệ số. Thành phố dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu GIS dùng chung, kết hợp các công nghệ như IoT, thiết bị bay không người lái, ảnh viễn thám và trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi tình trạng sinh trưởng, phát hiện nguy cơ mất an toàn và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây.

Kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ trồng rừng và trồng cây phân tán trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 115,74 tỷ đồng.

Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp cơ quan chức năng kiểm soát tốt hơn hiện trạng hệ thống cây xanh, chủ động phát hiện những trường hợp cây có dấu hiệu sâu bệnh, suy yếu hoặc tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, nhất là trong mùa mưa bão. Đồng thời, dữ liệu số hóa cũng hỗ trợ công tác thống kê, kiểm tra và phân bổ nguồn lực quản lý một cách đồng bộ hơn.

Để triển khai đề án, trách nhiệm được phân công cho các sở, ngành theo từng lĩnh vực. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách các nhiệm vụ liên quan đến cây lâm nghiệp và trồng rừng; Sở Xây dựng đảm nhiệm phát triển công viên, cây xanh đô thị; Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham gia định hướng không gian và quỹ đất dành cho phát triển mảng xanh. Các địa phương cũng có trách nhiệm phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Về nguồn lực, kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ trồng rừng và trồng cây phân tán trong giai đoạn 2026-2030 là hơn 115,74 tỷ đồng. Đối với các dự án công viên và cây xanh công cộng, nguồn vốn sẽ được bố trí theo từng dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ngân sách nhà nước, thành phố định hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức tham gia đầu tư, phát triển không gian xanh; đồng thời nghiên cứu triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng chịu nhiều sức ép, việc phát triển thêm công viên và mảng xanh không đơn thuần là nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Mục tiêu đến năm 2030 vì vậy không chỉ nằm ở số lượng cây được trồng mới hay diện tích công viên được mở rộng, mà còn ở khả năng duy trì, quản lý và khai thác hiệu quả những không gian xanh này trong dài hạn.