TP.HCM phát triển đô thị theo chiều sâu, tăng tốc loạt dự án hạ tầng chiến lược

Tại Hội thảo Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TP.HCM, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đã nêu loạt vấn đề cấp bách mà thành phố đang triển khai thực hiện.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Lâm, các giải pháp về bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án cấp bách đang được thành phố gấp rút triển khai. TP.HCM sẽ áp dụng các cơ chế đặc thù, cơ chế chỉ định và huy động sự tham gia của cộng đồng để tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Đây là những giải pháp đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Đối với vấn đề nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Trong lộ trình phát triển đô thị, thành phố được chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình này.

“Thành phố cũng đang xây dựng quy định về quản lý và phát triển không gian ngầm, không gian đô thị theo chiều cao. Đây là những vấn đề mới nhưng cần được tính toán để phát triển đồng bộ, không chỉ theo chiều ngang mà còn theo chiều sâu và chiều cao, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế”, ông Lâm nói.

Về mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, ông Lâm cho biết, thành phố đã xác định rõ định hướng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng đã đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030 phải giải quyết căn cơ các vấn đề ngập lụt và môi trường.

Theo đó, hạ tầng giao thông phải được tập trung hoàn thiện, đi trước một bước và gắn với việc mở rộng không gian phát triển.

Cụ thể, hệ thống đường Vành đai 2, 3, 4 cần được triển khai, khép kín theo quy hoạch; các tuyến đường cao tốc, quốc lộ phải được hoàn thiện để tăng cường kết nối. Những dự án này hiện đang được triển khai. Dự kiến, từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2030), hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Tiếp theo là hệ thống metro. Đây là hạ tầng chiến lược đối với sự phát triển của TP.HCM. Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 255 km; đến năm 2045, tổng chiều dài mạng lưới dự kiến đạt hơn 500 km.

“Đây không chỉ là mục tiêu thể hiện quyết tâm mà phải được tổ chức thực hiện bằng được trên thực tế”, ông Lâm nói.

TP.HCM đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 hoàn thành 8 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 255 km. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Nghị quyết 188 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển đường sắt đô thị, thành phố đã có thêm cơ sở để chuẩn bị triển khai. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, các nhà đầu tư và các hình thức huy động vốn đa dạng, thành phố cần phát triển mạng lưới hạ tầng đồng bộ.

Song song với các tuyến đường sắt quốc gia và đường sắt tốc độ cao do cơ quan Trung ương chủ trì triển khai, thành phố cũng đang chuẩn bị các tuyến đường sắt kết nối. Từ nay đến cuối năm, TP.HCM dự kiến khởi công thêm 5 tuyến metro. Đây là bước quan trọng để từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ.

Tiếp theo là hệ thống cảng biển. Hiện nay, hệ thống cảng biển của TP.HCM nằm trong nhóm 25 cảng có sản lượng container lớn nhất thế giới. Thành phố có cảng nước sâu Cái Mép và đang tiếp tục phát triển hệ thống cảng biển theo quy hoạch.

TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; đồng thời chuẩn bị thông qua thêm các dự án cảng container khác. Các dự án cảng biển này dự kiến khởi công trong năm nay hoặc đầu năm 2027. Như vậy, toàn bộ hệ thống cảng biển sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch.

Để tăng cường kết nối hạ tầng, bên cạnh các tuyến vành đai 2, 3, 4 và các tuyến cao tốc đã, đang được triển khai, Bộ Xây dựng chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai tuyến đường sắt từ Bàu Bàng - An Bình, kết nối với hệ thống cảng.

Bên cạnh đó là hệ thống cảng hàng không. Đối với sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố đã có quy hoạch và định hướng nâng cấp, hiện đại hóa để bảo đảm công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm. Sân bay Côn Đảo cũng được định hướng phát triển, nâng cấp các tiêu chuẩn nhằm đáp ứng hoạt động của máy bay thương mại quốc tế, phục vụ nhu cầu phát triển.

Đối với vấn đề cải tạo kênh rạch, TP.HCM đặt mục tiêu cải tạo khoảng 398 kênh, rạch, kết hợp di dời khoảng 41.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch để chỉnh trang đô thị và cải thiện khả năng thoát nước.

Về chuyển đổi xanh, thành phố đang tập trung phát triển hạ tầng phục vụ giao thông công cộng, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và từng bước chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.