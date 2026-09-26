TP.HCM: Phạt tài xế xe tải làm rơi vãi đất trên đường Cộng Hòa 6 triệu đồng

Ngày 26/9, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, khoảng 22h45 ngày 21/9, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TP.HCM nhận tin báo về việc một xe tải tự đổ chở đất làm rơi vãi xuống đường Cộng Hòa, đoạn trước các số nhà 508-534, phường Tân Bình.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất làm việc với tài xế xe tải liên quan vụ việc.

Ngay sau đó, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Tân Bình cô lập khu vực có đất rơi vãi, bảo vệ hiện trường, phân luồng, cảnh báo từ xa và hướng dẫn người dân lưu thông an toàn. Đơn vị cũng báo cáo Phòng CSGT và Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ để phối hợp khắc phục.

Do mưa lớn kéo dài, đến khoảng 7h15 ngày 22/9, lực lượng chức năng mới triển khai xử lý, vệ sinh mặt đường. Mưa khiến phần đất rơi vãi nhão thành bùn, bám trên mặt đường, gây trơn trượt và khiến việc thu dọn gặp nhiều khó khăn.

Qua trích xuất camera tại khu vực xảy ra sự việc và các tuyến đường xung quanh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất xác định xe tải ben biển số 51L-769.2X liên quan vụ việc. Chủ xe là bà N.T.L, ngụ phường Thới An, TP.HCM.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.B.T (sinh năm 1982, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), người có giấy phép lái xe hạng C còn hiệu lực, xác nhận là người điều khiển xe vào thời điểm xảy ra sự việc.

Theo lời khai, khoảng 22h30 ngày 21/9, ông T điều khiển xe tải chở đất trên đường Cộng Hòa, hướng từ vòng xoay Lăng Cha Cả về ngã tư An Sương. Khi đến trước số 508 đường Cộng Hòa, xe bị bung bửng khiến đất rơi vãi xuống đường khoảng 200m.

Do trời mưa, ông T không biết đất đã rơi xuống đường nên tiếp tục điều khiển xe về bãi tập kết trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh.

Đất từ xe tải rơi vãi xuống đường Cộng Hòa, gây ảnh hưởng giao thông.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T về 2 hành vi gồm chở đất đá không che đậy và làm rơi vãi đất đá xuống đường.

Theo thông tin được cung cấp, 2 hành vi này bị xử lý theo điểm a, khoản 2, Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026. Tổng mức phạt là 6 triệu đồng. Ông T ký biên bản và cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện vận tải, đặc biệt xe tải tự đổ, cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi lưu thông; chằng buộc hàng hóa chắc chắn, che đậy cẩn thận, không chở quá tải hoặc cơi nới thành thùng. Tài xế cũng cần thường xuyên kiểm tra hàng hóa trong quá trình di chuyển để tránh rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.