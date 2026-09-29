TP.HCM phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 29.9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B với khối lượng đất xử lý hơn 400m³. Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố cũng huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Kết quả trong ngày 29.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật kèm.

Tính đến nay, TP.HCM đã quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm có 639 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: