TP.HCM:Phát hiện thêm 14 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 19.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 19.10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất. Trong ngày, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 19.10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo

Kết quả riêng trong ngày 19.10, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại khu B. Lũy kế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong đợt 2 (từ ngày 15.10) đến hết ngày 19.10, các lực lượng đã quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ, trong đó 15 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, trong đợt 1 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Như vậy, tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 19.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 778 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 322 bộ có di vật kèm theo.

Trong đó, có 745 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Tính đến nay, TP.HCM đã quy tập được 778 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.