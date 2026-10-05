TP.HCM:Phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 5.10, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 5.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo

Kết quả ngày 5.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, phát hiện và quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo.

Cán bộ, chiến sĩ miệt mài tìm kếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình

Tính đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 307 bộ có di vật kèm theo.

Từng mẫu di vật được các cán bộ, chiến sĩ bóc tách thận trọng, tỉ mỉ

Trong đó, có 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

TP.HCM sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 14.10

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, Thành phố sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 14.10 tới đây.