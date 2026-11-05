Tp.HCM phát hiện gần 50.000 sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử trong một tháng

Ngày 5/11, tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tp.HCM, đại diện Công an Tp.HCM đã có những thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và kinh doanh thuốc lá trái phép. Theo đó, hoạt động trên vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng không chỉ lợi dụng hoạt động vận tải, giao nhận hàng hóa để phân phối thuốc lá nhập lậu mà còn chuyển sang sử dụng mạng xã hội, website và sàn thương mại điện tử để quảng cáo, nhận đơn, thanh toán và tiêu thụ thuốc lá điện tử.

Qua công tác nắm tình hình, Công an Tp.HCM nhận định với đặc điểm là trung tâm kinh tế, thương mại và đầu mối giao thông lớn của khu vực phía Nam, thành phố vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa có nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng làm nơi tập kết, trung chuyển, phân phối thuốc lá trái phép đến nhiều địa phương khác.

Thuốc lá điện tử được rao bán trái phép trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với thuốc lá điếu nhập lậu, các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung ở khâu vận chuyển, cất giấu, kinh doanh và tiêu thụ. Các đối tượng thường lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vận tải, giao nhận để đưa hàng đi tiêu thụ; đồng thời cất giấu tại các địa điểm kinh doanh, kho chứa hoặc chia nhỏ số lượng nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái phép vẫn diễn ra, chủ yếu thông qua mạng xã hội, website và các nền tảng trực tuyến. Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng thuốc lá điện tử để ngụy trang chất ma túy dưới dạng tinh dầu, đầu hút (pod), tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, nhất là thanh thiếu niên.

Trong tháng 10/2026, Công an Tp.HCM phát hiện 29 vụ vi phạm với 33 đối tượng, tạm giữ lượng hàng hóa trị giá khoảng 1,485 tỷ đồng, gồm 46.321 bao thuốc lá nhập lậu, 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử, 3.531 chai tinh dầu và 359 đầu lọc.

Về kết quả xử lý, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ với 10 đối tượng, tổng số tiền phạt 26,5 triệu đồng; khởi tố hình sự 1 vụ với 4 bị can liên quan hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá.

Công an Tp.HCM triển khai cao điểm đấu tranh với vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ ngày 20/8 đến 20/11/2026, tập trung rà soát cơ sở kinh doanh, kho chứa, điểm tập kết, vận chuyển và hoạt động mua bán trên không gian mạng.

Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ chú trọng truy xét nguồn cung, triệt phá các đầu mối phân phối, đồng thời xác minh tài khoản, dòng tiền và hoạt động giao nhận để phát hiện các đường dây kinh doanh trái phép. Công tác phối hợp liên ngành và tuyên truyền tại cơ sở, trường học cũng được tăng cường nhằm cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử và nguy cơ ma túy núp bóng các sản phẩm này.

Mỹ Hậu