TP.HCM phạt hàng loạt cơ sở y tế

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, tại số 63 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt. Ảnh: FBBV.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, dược, mỹ phẩm. Nhiều doanh nghiệp, nhà thuốc, cơ sở y tế tại TP.HCM bị xử phạt với các vi phạm liên quan bảo quản thuốc, thực hành chuyên môn và hoạt động khám, chữa bệnh.

Bệnh viện, phòng khám đa khoa quốc tế bị phạt

Trong nhóm vi phạm về khám, chữa bệnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Quốc tế Bình Dương bị xử phạt theo Quyết định số 4855/QĐ-XPHC ngày 9/10/2026.

Cơ sở có địa chỉ tại số 214 Ngô Gia Tự, khu 10, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, bị xác định có hai hành vi: cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được cho phép, trừ trường hợp cấp cứu; không lập hồ sơ, bệnh án theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phải nộp là 94 triệu đồng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh số 004633/HCM-CCHN do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 3/12/2012 trong 2 tháng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Quốc tế Bình Dương bị xử phạt.

Công ty TNHH Y Tâm Giao - Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương, tại số 455 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, tại số 63 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, cùng bị phạt 15 triệu đồng.

Hai cơ sở bị xác định có hành vi bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát hoặc sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế HYPPO - Phòng khám HYPPO, tại số 10/16 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, bị phạt 15 triệu đồng do không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong trường hợp phải có các giấy tờ này tại cơ sở.

Một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Kim Oanh, địa chỉ tại tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long, TP.HCM, bị xử phạt theo Quyết định số 4937/QĐ-XPHC ngày 13/10/2026.

Bà Oanh bị phạt 35 triệu đồng do khám, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề, trừ trường hợp cấp cứu. Đồng thời, bà bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh số 006299/BRVT-CCHN do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM, cấp ngày 12/4/2023 trong 7,5 tháng.

Mỹ phẩm sai công thức, nhãn hàng hóa không đúng quy định

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Đào tạo K&N, địa chỉ tại số 34 đường số 2G, khu dân cư Nam Hùng Vương, khu phố 68, phường An Lạc, TP.HCM, bị phạt 75 triệu đồng.

Doanh nghiệp có hai hành vi vi phạm gồm kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt; sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ hoặc buôn bán hàng hóa có nhãn hoặc tài liệu kèm theo không ghi đầy đủ, chính xác các nội dung bắt buộc.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Yarra Professional Protein Shake, hộp một chai 200 ml, số lô BFA17Q1C3, sản xuất ngày 17/1/2026, hạn sử dụng ngày 16/1/2029. Công ty đồng thời phải nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 305936/26/CBMP-QLD do Cục Quản lý Dược cấp ngày 19/1/2026 đối với sản phẩm này.

Với hai sản phẩm Yara Professional Hair Color Creme 99/0 và Yara Professional Hair Color Creme 5/77, doanh nghiệp bị buộc thu hồi hàng hóa, ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông. Công ty còn phải nộp lại số tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định.

Trong nhóm kinh doanh dược, Công ty TNHH Hóa dược Toàn Phúc là đơn vị chịu mức phạt cao nhất trong danh sách dược - mỹ phẩm được cung cấp, với 85 triệu đồng.

Công ty có địa chỉ tại số 56/1 đường 165, tổ 4, ấp 5, xã Bình Mỹ, TP.HCM. Các hành vi vi phạm gồm mở rộng hoặc thay đổi cấu trúc, bố trí kho bảo quản nhưng không báo cáo theo quy định; bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không đúng địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ bảo quản theo quy định.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của công ty là dược sĩ Nguyễn Đăng Khoa bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 4,5 tháng.

Cũng liên quan đến điều kiện bảo quản thuốc, địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm ATNT - Nhà thuốc Nhị Trưng 3, tại số 364 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, bị phạt 15 triệu đồng. Cơ sở bị xác định không có kho bảo quản theo đăng ký hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn, không tuân thủ quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Nhà thuốc Nhị Trưng 3, tại số 364 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, bị phạt 15 triệu đồng.

Hộ kinh doanh Cửa hàng Phương Ngân, tại số 67 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, bị phạt 22,5 triệu đồng. Cơ sở không cách ly hoặc bố trí khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đã có thông báo thu hồi, hết hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ sở này đồng thời vi phạm quy định về kho bảo quản và thực hành tốt bán lẻ thuốc.

Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP, tại số 167B đường Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, bị phạt 15 triệu đồng do mở rộng kho bảo quản nhưng không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng theo quy định.

Trong khi đó, hộ kinh doanh Nhà thuốc Tây tư nhân My Châu, tại số 3/1 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Thạnh Lợi, phường Thuận An, bị phạt 4 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động, không thuộc trường hợp được ủy quyền theo quy định pháp luật.