TP.HCM phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững

Ngày 22/10, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố hiện có khoảng 12,82 triệu phương tiện, trong đó xe máy chiếm khoảng 90%. Lượng phương tiện lưu thông lớn đặt ra thách thức đối với công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính, đòi hỏi thành phố đẩy mạnh chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại lễ phát động.

Theo ông An, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, gắn với yêu cầu phát triển đô thị bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững, kiểm soát phát thải phương tiện, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trước năm 2045 theo định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả, thành phố xác định nguyên tắc thực hiện là "hạ tầng đi trước, chính sách nối bước, an sinh đi cùng", bảo đảm việc triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế tác động đến đời sống người dân và hoạt động kinh tế.

Đáng chú ý, theo định hướng được nêu tại sự kiện, trước ngày 1/1/2030, toàn bộ ô tô, xe mô tô và xe gắn máy của cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức lưu thông trên địa bàn thành phố, trừ các phương tiện đặc thù, sẽ chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Phó giám đốc Sở Xây dựng cho rằng để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, thành phố cần có các giải pháp hỗ trợ thiết thực về hạ tầng sạc, bãi đỗ xe, ưu đãi tài chính và sự đồng hành của doanh nghiệp sản xuất phương tiện.

Tại sự kiện, ông An ghi nhận sự phối hợp của Honda Việt Nam trong chương trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng.

Ông kỳ vọng doanh nghiệp cùng Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với thành phố triển khai các chương trình phát triển giao thông xanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương tiện và giảm phát thải từ hoạt động giao thông.

Các mẫu xe điện của Honda được giới thiệu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, Honda Việt Nam bàn giao những chiếc xe máy điện Honda CUV e: và Honda UC3 đầu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng đã đặt mua.

Các hoạt động trưng bày xe máy điện, tư vấn và hỗ trợ đổi xe cũng được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về các phương tiện sử dụng điện và khuyến khích người dân tiếp cận các giải pháp di chuyển ít phát thải hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động thí điểm kiểm định khí thải xe máy được triển khai nhằm góp phần nâng cao nhận thức về kiểm soát phát thải từ phương tiện giao thông. Đây cũng là một trong những nội dung được Sở Xây dựng và doanh nghiệp phối hợp thực hiện trong quá trình thúc đẩy giao thông bền vững.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững trên địa bàn thành phố.

Về phía doanh nghiệp, Honda Việt Nam cho biết đang theo đuổi định hướng phát triển kết hợp giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong để nâng cao hiệu suất, giảm phát thải và mở rộng các giải pháp di chuyển bằng điện.

Đến nay, doanh nghiệp đã giới thiệu ba mẫu xe máy điện tại thị trường Việt Nam gồm Honda ICON e:, Honda CUV e: và Honda UC3, đồng thời từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ người dùng thông qua hạ tầng sạc, đổi pin và các giải pháp liên quan.

Trong lĩnh vực vận chuyển, từ năm 2021 đến nay, Honda Việt Nam đã bàn giao 405 xe máy điện giao hàng Honda Benly e: cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác về phát triển bền vững.

Việc thúc đẩy chuyển đổi phương tiện được đặt ra cùng với yêu cầu phát triển hạ tầng và chính sách hỗ trợ phù hợp. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân được kỳ vọng góp phần từng bước giảm phát thải giao thông, cải thiện chất lượng môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM.