TP.HCM phát động cuộc thi sáng tạo nội dung số 'Tự hào Thành phố mang tên Bác'

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại họp báo công bố Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026 và phát động cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026 có chủ đề “Sáng tạo không giới hạn – Kết nối giá trị Thành phố”, do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VHTT TP.HCM chủ trì thực hiện.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 13 và 14.11 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử ý nghĩa 50 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thành phố.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, thông qua Tuần lễ hoạt động, Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi để các nhà sáng tạo nội dung gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kết nối với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, chương trình không chỉ hướng đến hoạt động công nghệ hay giải trí mà còn khuyến khích đưa những câu chuyện từ đời sống thực lên không gian mạng bằng các hình thức thể hiện mới.

Thành phố kỳ vọng cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ, sẽ có thêm nhiều góc nhìn về văn hóa, con người và sự phát triển của TP.HCM, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh thành phố đến công chúng trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam thông tin về Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026

Trước các hoạt động trực tiếp, từ ngày 9–13.11, chuỗi phát sóng trực tiếp trên TikTok, các hệ thống quản lý mạng đa kênh (MCN) và nền tảng số sẽ được triển khai, tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích sản xuất nội dung tích cực.

Trong hai ngày 13 và 14.11, tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ sẽ diễn ra các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tương tác cộng đồng và trưng bày của các nền tảng TikTok, YouTube, Meta cùng các đơn vị MCN.

Các nội dung trải nghiệm tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo, thực tế tăng cường, phòng thu trực tiếp và các hình thức sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Cùng với đó là tọa đàm đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số, diễn ra ngày 14.11 với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”; hội thảo, đào tạo chuyên môn về pháp luật nội dung số, chuẩn mực văn hóa, kỹ năng sản xuất và ứng dụng AI.

Tối cùng ngày sẽ có chương trình biểu diễn âm nhạc tại khu vực đường Nguyễn Huệ.

Nhà sáng tạo nội dung Diệp Lê chia sẻ tại buổi họp báo

Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số “Tự hào Thành phố mang tên Bác” được phát động dành cho mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng sáng tạo nội dung. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027.

Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trong lòng TP.HCM hiện đại; khuyến khích người tham gia phát hiện, ghi lại và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đời sống, con người và bản sắc Việt Nam trong nhịp sống đô thị.

Thông qua các sản phẩm sáng tạo số, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, nghĩa tình, sáng tạo và hội nhập. Đây cũng là sân chơi để người trẻ thể hiện góc nhìn, cảm xúc về thành phố, đồng thời khuyến khích sản xuất những nội dung tích cực, có giá trị xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải tập thể và 5 giải cá nhân. Trong đó, giải tập thể dành cho doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) tham gia tích cực nhất và đơn vị địa phương (phường, xã, đặc khu) có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Các giải cá nhân gồm: Tác phẩm xuất sắc nhất; Tác phẩm sáng tạo số đặc sắc nhất; Tác phẩm có nội dung lan tỏa cộng đồng cao nhất; Tác phẩm có hiệu ứng truyền thông tốt nhất và Nhà sáng tạo nội dung số triển vọng nhất. Phần thưởng gồm cúp danh hiệu, quà tặng; các tập thể, cá nhân đạt giải cao nhất sẽ được xem xét đề nghị Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Bằng khen.

Các đại biểu, nhà sáng tạo nội dung cùng chụp hình lưu niệm

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng tác động đến đời sống xã hội, việc khuyến khích sáng tạo nội dung gắn với các giá trị văn hóa, chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm cộng đồng có ý nghĩa thiết thực.

Qua Tuần lễ hoạt động và cuộc thi, TP.HCM kỳ vọng phát huy vai trò của cộng đồng sáng tạo trong việc lan tỏa những câu chuyện chân thực về văn hóa, con người và bản sắc thành phố trên không gian mạng.