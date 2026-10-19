TP.HCM phát động cuộc thi nhiếp ảnh kể chuyện đô thị

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM vừa phát động cuộc thi nhiếp ảnh cộng đồng với chủ đề “Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa”. Đây là hoạt động thuộc Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM lần thứ 4 năm 2026.

Cuộc thi hướng đến việc khuyến khích cộng đồng ghi lại, chia sẻ hình ảnh, câu chuyện và ký ức về đô thị TP.HCM qua các thời kỳ, bao gồm cả địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua những góc nhìn cá nhân, hoạt động góp phần gìn giữ, giới thiệu di sản, bản sắc văn hóa và những chuyển biến trong đời sống đô thị.

Chương trình gồm hai nội dung: “My City-My Story” (cuộc thi ảnh trực tuyến) và “Photo Marathon-Sáng tác thực địa”, dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh, quan tâm đến đô thị và di sản (không bao gồm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp).

Một hoat động thu hút đông đảo thiếu nhi nhân ngày hội sách tại Đường Sách TP.HCM. Ảnh: Trung Dũng

Với cuộc thi ảnh trực tuyến, công dân, du khách và kiều bào ở nước ngoài đều có thể tham gia theo hình thức cá nhân, mỗi người gửi tối đa ba tác phẩm. Ảnh dự thi ghi lại những khoảnh khắc của đô thị TP.HCM từ thời kỳ hình thành, xây dựng đến năm 2026, với phạm vi bao gồm tất cả các địa phương thuộc TP.HCM.

Không chỉ gửi ảnh, người dự thi còn được khuyến khích kể câu chuyện phía sau mỗi khung hình. Với ảnh tự chụp, tác giả cần cung cấp thông tin cá nhân và phần giới thiệu không quá 100 từ về câu chuyện, cảm xúc hoặc ký ức gắn với bức ảnh, như địa điểm, thời gian chụp hay kỷ niệm liên quan.

Đối với ảnh sưu tầm, người tham gia phải ghi rõ nguồn ảnh, tên tác giả, tên người sưu tầm, đồng thời giới thiệu ngắn gọn về câu chuyện, địa điểm, thời gian hoặc ký ức liên quan, cũng trong giới hạn 100 từ.

Ảnh dự thi sẽ được đăng trên Fanpage “BẢN ĐỒ & KHO BÁU” để cộng đồng bình chọn ở vòng sơ kết, với mỗi lượt thích được tính một điểm và mỗi lượt chia sẻ được tính ba điểm. Vòng chung kết bình chọn trên ứng dụng HTVm theo thông báo của Ban tổ chức.

Ban tổ chức trao một giải do Ban giám khảo lựa chọn và một giải do cộng đồng bình chọn, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng. Kết quả giải cộng đồng dựa trên tổng lượt thích và chia sẻ trên Fanpage của Ban tổ chức. Toàn bộ ảnh vào vòng chung kết sẽ được in, triển lãm tại sảnh Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, đồng thời trưng bày trực tuyến trên ứng dụng HTVm.

Người tham gia gửi tác phẩm trực tuyến tại https://forms.gle/63DK264Uohxc8Msr9, trong thời gian từ ngày 18 đến hết ngày 24.10.

Khác với hình thức trực tuyến, “Photo Marathon-Sáng tác thực địa” đưa người dự thi đến trực tiếp các địa điểm sáng tác tại TP.HCM. Hoạt động diễn ra ngày 25.10, gồm hai đợt: Photo Walk từ 6 giờ đến 10 giờ 30 phút và City by Night từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút.

Đề thi và địa điểm sáng tác cụ thể được Ban tổ chức công bố trên Fanpage “BẢN ĐỒ & KHO BÁU” (https://www.facebook.com/BanDovaKhoBau) vào lúc 6 giờ và 17 giờ 30 phút ngày 25.10. Người dự thi đăng ký tại https://forms.gle/6W2soQDRr1RsBpKXA, hạn cuối đến 24 giờ ngày 23.10.

Ở nội dung này, Ban tổ chức trao một giải duy nhất do Ban giám khảo lựa chọn, trị giá 12 triệu đồng. Toàn bộ ảnh dự thi sẽ được triển lãm trực tuyến; những tác phẩm được chọn sẽ được in và trưng bày tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM ngày 31.10.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ tổng kết và trao giải hai cuộc thi diễn ra lúc 18 giờ ngày 31.10 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.