TP.HCM phát động cuộc thi nhiếp ảnh cộng đồng về ký ức đô thị

Cuộc thi dành cho công dân, du khách và kiều bào ở nước ngoài, không bao gồm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trong ảnh: Không gian trước Chợ Bến Thành trong những ngày xuân

Trong khuôn khổ số thứ 4 của Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố, hoạt động nhiếp ảnh cộng đồng với chủ đề “Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa” được tổ chức nhằm khuyến khích người dân, du khách và cộng đồng yêu nhiếp ảnh ghi lại, chia sẻ hình ảnh, câu chuyện, ký ức về TP.HCM qua các thời kỳ, bao gồm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố triển khai, hướng đến việc giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản và những chuyển biến của đời sống đô thị thông qua hoạt động nhiếp ảnh cộng đồng.

Hai hình thức sáng tác, chia sẻ ảnh

Cuộc thi gồm hai nội dung. Với “My City - My Story”, thí sinh tham gia theo hình thức trực tuyến, có thể gửi ảnh tự chụp hoặc ảnh sưu tầm, phản ánh đô thị TP.HCM từ thời kỳ hình thành, xây dựng đến năm 2026. Đối tượng dự thi là công dân, du khách và kiều bào ở nước ngoài, không bao gồm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Mỗi cá nhân được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Mỗi bức ảnh cần kèm phần giới thiệu không quá 100 từ về câu chuyện, cảm xúc hoặc ký ức liên quan. Với ảnh tự chụp, thí sinh cung cấp thông tin cá nhân, địa điểm, thời gian chụp và những kỷ niệm gắn với tác phẩm. Với ảnh sưu tầm, người dự thi phải ghi rõ nguồn ảnh, tên tác giả, tên người sưu tầm cùng thông tin liên quan.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 18 đến hết 24.10.2026 tại đường dẫn: https://forms.gle/63DK264Uohxc8Msr9.

Thí sinh có thể gửi ảnh tự chụp hoặc ảnh sưu tầm, phản ánh đô thị TP.HCM từ thời kỳ hình thành, xây dựng đến năm 2026. Trong ảnh: Hồ Con Rùa nằm giữa nơi giao nhau của ba con đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Ở vòng sơ kết, ảnh dự thi được đăng tải trên Fanpage Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố và Fanpage “BẢN ĐỒ & KHO BÁU” để cộng đồng bình chọn. Mỗi lượt thích được tính 1 điểm, mỗi lượt chia sẻ được tính 3 điểm. Vòng chung kết được tổ chức bình chọn trên ứng dụng HTVm; thông tin cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo trên Fanpage “BẢN ĐỒ & KHO BÁU”.

Cuộc thi có 2 giải thưởng, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng. Trong đó, một giải do Ban Giám khảo lựa chọn, với thành viên là đại diện Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Thành phố phối hợp cùng Ban Tổ chức; giải còn lại do cộng đồng bình chọn, căn cứ tổng lượt thích và chia sẻ trên Fanpage của Ban Tổ chức.

Toàn bộ tác phẩm vào vòng chung kết sẽ được in và triển lãm tại sảnh Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, đồng thời trưng bày trực tuyến trên ứng dụng HTVm.

Sáng tác thực địa trong một ngày

Với nội dung “Photo Marathon - Sáng tác thực địa”, cuộc thi dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh, quan tâm đến đô thị và di sản, không bao gồm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Người tham gia đăng ký theo hình thức cá nhân.

Hoạt động sáng tác diễn ra ngày 25.10.2026, gồm hai đợt: “Photo Walk” từ 6h đến 10h30 và “City by Night” từ 17h30 đến 21h30. Địa bàn sáng tác thuộc TP.HCM. Đề thi và địa điểm cụ thể được Ban Tổ chức công bố trên Fanpage “BẢN ĐỒ & KHO BÁU” vào lúc 6h và 17h30 cùng ngày.

Một hoạt động cộng đồng tại khu vực trung tâm thành phố (ảnh minh họa)

Khi đăng ký, thí sinh lựa chọn một trong các nhóm chủ đề gồm: Di sản kiến trúc; Nhịp sống hẻm; Đô thị ven sông; Thành phố biển; Xóm trọ - Chung cư - Ký túc xá; Chợ…

Thời hạn đăng ký đến 24h ngày 23.10.2026 tại https://forms.gle/6W2soQDRr1RsBpKXA. Ngày 24.10, Ban Tổ chức sẽ gửi đường dẫn tiếp nhận ảnh và thời gian nộp tác phẩm qua thư điện tử mà thí sinh đã đăng ký. Người dự thi cần theo dõi thư đến (kể cả thư mục thư rác) để thực hiện đúng hướng dẫn.

Nội dung này có một giải duy nhất trị giá 12 triệu đồng do Ban Giám khảo lựa chọn. Toàn bộ ảnh dự thi được triển lãm trực tuyến; các tác phẩm được chọn sẽ in và trưng bày tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM vào ngày 31.10.2026.

Lễ tổng kết và trao giải của cả hai nội dung dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 31.10.2026 tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Các thông tin về vòng chung kết, đề thi, địa điểm sáng tác và hướng dẫn tham gia được cập nhật trên Fanpage “BẢN ĐỒ & KHO BÁU”, tại địa chỉ: https://www.facebook.com/BanDovaKhoBau.