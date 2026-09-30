TP.HCM phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch 2026

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức phát biểu

Với thông điệp “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch – Bứt phá bền vững”, HIST 2026 hướng đến tìm kiếm, tuyển chọn, phát triển và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng nâng cao trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành du lịch Thành phố.

Lễ phát động có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng khởi nghiệp, chuyên gia, sinh viên và các cơ quan báo chí.

Hai bảng thi cho sinh viên và startup giai đoạn sớm

Trong định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, thông minh, xanh và giàu bản sắc, HIST 2026 chú trọng tính ứng dụng, giúp các dự án xác định nhu cầu thị trường, kết nối đối tác và từng bước đưa sản phẩm vào thực tiễn.

Cuộc thi hướng đến các giải pháp nâng cao trải nghiệm du khách, đa dạng sản phẩm, dịch vụ, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hoạt động và kết nối hệ sinh thái du lịch.

Các dự án tiềm năng sẽ được đào tạo, cố vấn, phản biện chuyên môn, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư để thử nghiệm, thương mại hóa.

Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm: du lịch và kinh tế đêm; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong du lịch; du lịch văn hóa và sáng tạo; vận hành xanh và bền vững; thương mại hóa kết quả nghiên cứu của viện, trường.

Các giải pháp hướng đến phát triển sản phẩm, nâng trải nghiệm du khách, ứng dụng công nghệ, khai thác giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và đưa kết quả nghiên cứu vào giải quyết các bài toán thực tiễn của ngành du lịch…

HIST 2026 mở cổng đăng ký từ ngày 30.9.2026 tại website hist.visithcmc.vn. Các vòng gồm sơ tuyển, tranh đấu, đào tạo - huấn luyện, chung kết và hoạt động gọi vốn.

Điểm mới của mùa thi năm nay là chia thành hai bảng, phù hợp với mức độ phát triển khác nhau của dự án. Bảng 1 – Aspiring Founders dành cho ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên; Bảng 2 – Early-Stage Startups dành cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn sớm.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động

Ở Bảng 1, giải Nhất trị giá 120 triệu đồng (gồm 60 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp theo Chương trình UII Sandbox trị giá 60 triệu đồng); giải Nhì 90 triệu đồng (30 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp); giải Ba 80 triệu đồng (20 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp); giải Khuyến khích 65 triệu đồng (5 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp).

Ở Bảng 2, giải Nhất trị giá 220 triệu đồng (gồm 120 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp trị giá 100 triệu đồng); giải Nhì 150 triệu đồng (50 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp); giải Ba 130 triệu đồng (30 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp); giải Khuyến khích 110 triệu đồng (10 triệu đồng tiền mặt và gói ươm tạo khởi nghiệp).

Bên cạnh đó, các đội đạt giải còn có cơ hội tiếp cận các gói hỗ trợ công nghệ, công cụ quản trị và dịch vụ dành cho startup với tổng hạn mức công bố lên đến trên 14 tỉ đồng (tương đương 563.000 USD), tùy theo điều kiện và chính sách của từng nhà cung cấp.

Đặc biệt, các startup đáp ứng tiêu chí đầu tư có cơ hội nhận đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm Expara SEA Ventures VI với giá trị từ 2,6 tỉ đồng (tương đương 100.000 USD) trở lên.

Bên cạnh đó, các đội vượt qua Vòng Tranh đấu sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo Expara Academy với quyền lợi trị giá hơn 156 triệu đồng (tương đương 6.000 USD).

Đồng thời, các đội này còn được được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường, kế hoạch tài chính và phương án thuyết trình; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác và nhà đầu tư trong hệ sinh thái du lịch TP.HCM.

Kết nối văn hóa, công nghệ với phát triển du lịch

Các diễn giả trao đổi tại Talkshow "Truyền cảm hứng"

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết, ngành du lịch đang đứng trước cơ hội phát triển mới, được tạo đà bởi hai động lực thể chế quan trọng, đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Sự cộng hưởng của hai động lực chính sách quan trọng này đang mở ra cơ hội để TP.HCM tạo bước chuyển mạnh mẽ, tháo gỡ căn cơ những “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm và đưa du lịch thực sự trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của Thành phố. Để tận dụng những cơ hội đó, ngành du lịch cần các giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Du lịch TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 kỳ vọng sẽ tìm được những ý tưởng có thể làm phong phú trải nghiệm của du khách tại Thành phố.

Những dự án khởi nghiệp sáng tạo giải quyết những vấn đề thiết thực của ngành, tăng cường kết nối giữa Thành phố với các quốc gia có tiềm năng về đổi mới sáng tạo và tạo thêm giá trị cho cộng đồng, doanh nghiệp Thành phố.

“Đối với các bạn trẻ và các nhóm dự thi, hãy mạnh dạn bắt đầu từ một vấn đề cụ thể mà mình nhìn thấy trong hành trình của du khách hoặc trong hoạt động của doanh nghiệp. Ý tưởng tốt không nhất thiết phải bắt đầu từ điều lớn lao. Điều quan trọng là hiểu rõ vấn đề, kiên trì thử nghiệm và sẵn sàng điều chỉnh từ phản hồi của thị trường.

Tôi tin rằng cuộc thi sẽ là nơi những ý tưởng mới được lắng nghe, những thương vụ hợp tác mới được hình thành và những dự án tiềm năng có thêm cơ hội bước ra thị trường khu vực”, ông Phạm Huy Bình cho biết.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham gia vai trò diễn giả tại Talkshow "Truyền cảm hứng"

Tại lễ phát động, Talkshow "Truyền cảm hứng" với sự tham gia của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đại diện startup Gánh Show và quỹ đầu tư tập trung trao đổi về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP.HCM.

Các diễn giả chia sẻ việc khai thác giá trị văn hóa, con người, nghệ thuật và bản sắc địa phương trong sản phẩm du lịch bền vững; vai trò của lực lượng trẻ và những yêu cầu từ thị trường.

Đại diện quỹ đầu tư phân tích các yếu tố được quan tâm khi đánh giá startup, gồm khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tính khác biệt, khả năng kiểm chứng thị trường, mô hình doanh thu và khả năng mở rộng.

Các nội dung trao đổi cung cấp thêm thông tin tham khảo cho các đội thi trong quá trình hoàn thiện ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh và chuẩn bị kết nối với các nguồn lực đầu tư.