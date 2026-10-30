TP.HCM phân cấp đặt tên đường, bắt buộc xử lý tên gọi trùng lặp

Bắt buộc đổi tên đường trùng tên trong cùng địa bàn

Theo nghị quyết, việc đặt tên, đổi tên đường phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch và đặc điểm lịch sử, văn hóa của địa phương.

Đặc biệt, các tuyến đường trùng tên trong cùng phường, xã, đặc khu phải được đổi tên nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý, tránh nhầm lẫn về địa chỉ.

Phạm vi điều chỉnh của nghị quyết bao gồm đường bộ, trong đó có tuyến, đoạn tuyến quốc lộ đã được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc chuyển giao cho thành phố quản lý; đường thủy, đường sắt và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM.

Một nội dung đáng chú ý khác là phân cấp thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng giữa HĐND Thành phố với HĐND xã, phường, đặc khu.

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Theo đó, HĐND cấp xã được thực hiện thẩm quyền đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý được phân cấp, góp phần tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở.

UBND TP.HCM có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết, chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo thẩm quyền.

Việc ban hành nghị quyết mới nhằm khắc phục những bất cập trong quy định trước đây, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý tên đường trong bối cảnh mạng lưới giao thông và các khu đô thị của Thành phố ngày càng mở rộng.

Không để người dân phải đi lại khi đổi tên đường

Trước khi nghị quyết được thông qua, tại phiên thảo luận tổ chiều 29/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền lợi người dân khi thực hiện việc đổi tên đường.

Theo ông Nguyễn Văn Được, khi tên đường thay đổi, việc cập nhật, điều chỉnh thông tin địa chỉ trên hồ sơ, giấy tờ phải là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, không thể để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc kiến nghị để được đính chính.

“Đây là nhiệm vụ bắt buộc chúng ta phải làm cho người dân, chứ không phải người dân phải xin chúng ta”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu chính quyền địa phương, các sở, ngành chủ động cập nhật, đồng bộ dữ liệu, nhất là những thông tin đã được số hóa; đồng thời xác định rõ trách nhiệm phục vụ của cán bộ tại bộ phận một cửa và các cơ quan chuyên môn, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tại phiên thẩm tra ngày 29/10, ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM cho biết, thành phố đặt nguyên tắc hạn chế tối đa việc đổi tên những tuyến đường đã quen thuộc, gắn bó với đời sống người dân.

Tuy nhiên, những tuyến đường trùng tên trong cùng một phường, xã, đặc khu phải được đổi tên để bảo đảm thống nhất trong quản lý.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Cao Thanh Bình, việc đặt tên cũng cần hạn chế trùng lặp giữa các địa phương giáp ranh, tránh gây nhầm lẫn trong giao dịch, xác định địa chỉ và công tác quản lý hành chính.

Liên quan đến việc lựa chọn tên đường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết, thành phố định hướng thực hiện đặt tên đường ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, hoàn tất khi công trình nghiệm thu, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh thông tin địa chỉ nhiều lần.

Qua rà soát, thành phố ghi nhận khoảng 38 tuyến đường có vấn đề về tên gọi hoặc tính chính xác. Tuy nhiên, không phải tất cả các tuyến này đều phải đổi tên. Những trường hợp mang dấu ấn văn hóa địa phương, có yếu tố lịch sử, sẽ được xem xét giữ nguyên phù hợp.

Việc triển khai nghị quyết được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, đồng thời hạn chế tối đa những xáo trộn trong đời sống người dân.