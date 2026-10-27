TP.HCM phân bổ hơn 325 tỷ đồng đặt hàng vận tải hành khách bằng xe buýt

TP.HCM điều chỉnh giá đặt hàng xe buýt năm 2026 hơn 325 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định điều chỉnh và phê duyệt giá đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2026 trên địa bàn Thành phố, với tổng giá trị hơn 325,14 tỷ đồng.

Theo quyết định, giá đặt hàng 6 tháng đầu năm 2026 sau điều chỉnh là hơn 171,68 tỷ đồng. Giá đặt hàng 6 tháng cuối năm là hơn 153,46 tỷ đồng.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và các đơn vị vận tải liên quan triển khai các bước tiếp theo của công tác đặt hàng theo quy định.

Việc thanh toán kinh phí phải căn cứ khối lượng dịch vụ thực tế, số lượng hành khách sử dụng và dữ liệu được kiểm chứng. Thành phố yêu cầu bảo đảm tính chính xác, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định; đồng thời kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Đơn vị cũng phải rà soát, tham mưu điều chỉnh giá đặt hàng khi có thay đổi về tiền lương, giá nhiên liệu hoặc các yếu tố liên quan, làm cơ sở bảo đảm việc đặt hàng phù hợp với tình hình thực tế.