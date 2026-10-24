TP.HCM: Phà Cát Lái và Bình Khánh điều chỉnh giá vé

Các phương tiện xếp hàng chờ qua phà Cát Lái, hướng từ thành phố Đồng Nai về TP.HCM. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Từ ngày 28.10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP.HCM) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay.

Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ôtô tăng tùy loại phương tiện.

Theo bảng giá mới do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM công bố, mức tăng dao động từ 1.000 đồng đến 55.000 đồng/lượt, tùy loại phương tiện. Mức tăng thấp nhất là 1.000 đồng/lượt đối với người đi bộ, xe đạp và xe gắn máy qua cả hai bến phà.

Vé dành cho người đi bộ, xe đạp là 4.000 đồng/lượt tại cả hai bến; xe gắn máy có giá 7.000 đồng/lượt qua phà Cát Lái và 9.000 đồng/lượt qua phà Bình Khánh.

Đối với ôtô con dưới 7 chỗ, giá vé lần lượt là 39.000 đồng/lượt qua phà Cát Lái và 47.000 đồng/lượt qua phà Bình Khánh.

Xe ôtô từ 7 chỗ đến dưới 20 chỗ có giá vé 48.000 đồng/lượt tại Cát Lái và 59.000 đồng/lượt tại Bình Khánh.

Xe khách từ 20 đến 30 chỗ có giá vé tương ứng 52.000 đồng/lượt và 64.000 đồng/lượt; xe khách trên 30 chỗ có giá vé 79.000 đồng/lượt tại Cát Lái và 96.000 đồng/lượt tại Bình Khánh.

Đối với xe tải dưới 3 tấn, giá vé là 63.000 đồng/lượt qua phà Cát Lái và 81.000 đồng/lượt qua phà Bình Khánh. Mức giá cao nhất áp dụng với xe đầu kéo có rơ moóc, lần lượt là 385.000 đồng/lượt tại Cát Lái và 483.000 đồng/lượt tại Bình Khánh. So với bảng giá trước đây, giá vé đối với loại phương tiện này tăng 12,9%.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong cho biết việc điều chỉnh giá vé căn cứ vào tình hình biến động giá dầu diesel tăng mạnh từ đầu tháng 3.2026 đến nay. Giá dầu trong nước tăng do tác động từ thị trường thế giới, gây áp lực lên chi phí hoạt động vận tải hành khách tại hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh.

Phà Cát Lái kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai, mỗi ngày phục vụ khoảng 40.000 lượt hành khách; vào dịp lễ, Tết, lượng khách thường tăng gấp đôi.

Trong khi đó, phà Bình Khánh kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cần Giờ, phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân và phương tiện mỗi ngày.