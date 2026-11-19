Với chủ đề “Vì biển đảo xanh” và thông điệp cốt lõi “Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh”, chuỗi sự kiện kết hợp đồng bộ giữa tọa đàm khoa học, triển lãm không gian mở, ra quân làm sạch bãi biển và hoạt động thực tiễn lặn biển phục hồi các rạn san hô bị suy thoái. Các hoạt động diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/11, tại Đặc khu Côn Đảo.

Thợ lặn tiếp cận một cụm san hô có nguy cơ bị suy thoái. Ảnh: BTC

Hoạt động tâm điểm của chiến dịch là Lễ ra mắt và trình diễn kỹ thuật “Lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô” diễn ra vào sáng ngày 28/11 tại khu vực bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và bãi Cát Lớn (Hòn Cau), thuộc phân khu phục hồi sinh thái và Phân khu dịch vụ - hành chính của Hợp phần bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo (TP HCM).

Tại đây, đội ngũ chuyên gia huấn luyện, nhân sự kỹ thuật của Vườn quốc gia Côn Đảo và các tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng xuống độ sâu từ 4m đến 12m để cố định các mảnh san hô giống lên nền đáy tự nhiên tại các khu vực rạn bị suy thoái khó có khả năng tự phục hồi, hoặc trên các giá thể nhân tạo (bê tông, khung kim loại, cấu trúc mô-đun sinh học).

Nhiều loài san hô nằm trong kế hoạch của TP HCM đưa vào phục hồi để tăng khả năng thích nghi. Ảnh: BTC

Danh mục đưa vào phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ có khả năng thích nghi cao với điều kiện thủy văn Côn Đảo.

Ngoài các điểm Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau, chương trình còn dự kiến mở rộng phạm vi phục hồi tại các vịnh Côn Sơn, vịnh Đất Dốc, khu vực trước trạm kiểm lâm Hòn Tài, Bãi Dương, bãi Ông Cường, bãi Sạn – Cỏ Ống, bãi Đất Thắm, bãi Bàng, bãi Ông Đụng, bãi Ông Câu, Hòn Tre Lớn và Hòn Tre Nhỏ.

Sau khi hoàn tất cấy ghép, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ thiết lập khu vực bảo vệ tạm thời, phối hợp Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư tăng cường tuần tra, hạn chế neo đậu tàu thuyền và tổ chức quan trắc, đánh giá định kỳ trong trung hạn và dài hạn.

Song hành cùng hoạt động phục hồi hệ sinh thái dưới lòng biển, Ban Tổ chức chương trình cũng triển khai chuỗi sự kiện đa dạng trên bờ nhằm kết nối giáo dục truyền thống lịch sử với ý thức bảo vệ môi trường biển đảo. Trong đó, tọa đàm "Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng", với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia bảo tồn biển, lãnh đạo các Sở, ngành nhằm cung cấp góc nhìn khoa học về vai trò của rạn san hô – “lá phổi” đại dương, công tác bảo tồn rùa biển và cảnh báo hệ lụy suy thoái môi trường.

Các hoạt động thuộc chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Chiến lược truyền thông của chính quyền TP HCM đến năm 2030; Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2026 – 2027 và Đề án mở rộng, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, TPHCM hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ và du khách trong, ngoài nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn liền với gìn giữ môi trường sinh thái, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Đặc khu Côn Đảo.