Vừa qua, trường THPT Nguyễn Công Trứ tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1986 - 2026) với chủ đề “Thắp Chí Vươn Xa”.

Trong chuỗi hoạt động hướng đến dấu mốc này, website “Chuyến Tàu 40 Năm” được xây dựng với mong muốn trở thành không gian gặp gỡ trực tuyến của cộng đồng học sinh THPT Nguyễn Công Trứ.

Website “Chuyến Tàu 40 Năm” chính thức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Nguyễn Công Trứ - Ảnh: Trường THPT Nguyễn Công Trứ - P.Thông Tây Hội.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Trương Đức Kiên (Trưởng nhóm cựu học sinh tham gia dự án), cho biết tình yêu dành cho mái trường là động lực thôi thúc bạn trở về đồng hành và hỗ trợ hoạt động kỷ niệm.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing và Truyền thông, Đức Kiên cùng các thành viên mong muốn tạo nên một hoạt động vừa ghi dấu chặng đường 40 năm phát triển của trường, vừa mang màu sắc trẻ trung, gần gũi với sở thích của các bạn trẻ Gen Z.

Bạn Nguyễn Hoàng Gia Bảo (Trưởng nhóm xây dựng website) cho biết ý tưởng xây dựng một cộng đồng riêng dành cho học sinh THPT Nguyễn Công Trứ đã được bạn ấp ủ từ những ngày đầu đại học. Nhận thấy sinh viên từ một số trường THPT khác vẫn duy trì mạng lưới kết nối với bạn bè cũ, Bảo mong muốn tạo ra một không gian tương tự để các thế hệ học sinh Nguyễn Công Trứ có thể giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong học tập lẫn công việc.

Bảo chia sẻ, giao diện website được tham khảo từ nhiều nền tảng, trong đó có Locket và các mạng xã hội. Điểm nhấn của sản phẩm là những mini game giúp tăng tính tương tác, góp phần lan tỏa website cũng như các hoạt động kỷ niệm của trường trên nhiều nền tảng.

Website mang đến bốn không gian trải nghiệm gồm: Vé thông hành số, Bản đồ ký ức, Tường lưu bút và Tìm kiếm niên khóa.

Thông qua đó, người dùng có thể nhận vé trực tuyến, khám phá khuôn viên trường qua bản đồ mô phỏng, gửi gắm lời nhắn và tìm lại những người bạn cùng khóa.

Vào trang web, mỗi người sẽ điền thông tin để nhận một tấm vé thông hành rồi bắt đầu sống lại thời thanh xuân của mình dưới mái trường Nguyễn Công Trứ.

Những tính năng độc đáo tại trang web giúp mỗi thế hệ học sinh ôn lại kỷ niệm thời đi học. Ảnh: Trường THPT Nguyễn Công Trứ - P.Thông Tây Hội.

Đằng sau sản phẩm là quá trình thực hiện với không ít thử thách. Gia Bảo cho biết, nhóm gặp khó khăn trong việc cân đối chi phí khi lượng người dùng vượt dự kiến, đồng thời phải sắp xếp công việc sao cho phù hợp với lịch học và sinh hoạt khác nhau của từng thành viên.

Dù vậy, bằng sự quyết tâm và nỗ lực phối hợp, cả nhóm đã hoàn thiện, và ra mắt “Chuyến Tàu 40 Năm”, đưa sản phẩm đến với các thế hệ học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ.

“Chuyến Tàu 40 Năm” không chỉ là website mà còn là nơi để mỗi thế hệ Nguyễn Công Trứ lưu giữ và chia sẻ kỷ niệm thời thanh xuân. - Video: Trường THPT Nguyễn Công Trứ - P.Thông Tây Hội.

Thời gian có thể làm phai những nét phấn trên bảng đen, thay đổi dáng hình hàng cây sân trường qua bao mùa lá, nhưng ký ức thanh xuân dưới mái trường THPT Nguyễn Công Trứ vẫn luôn được lưu giữ trong trái tim mỗi người. Dù đang là học sinh hay đã rời xa mái trường nhiều năm, mỗi người đều có thể tìm thấy một phần thanh xuân của mình trên “Chuyến Tàu 40 Năm”.