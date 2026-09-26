TP.HCM: Nhiều trường nghề mất tên, người học có bị ảnh hưởng?

Cả nước đang bước vào giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, bao gồm các trường cao đẳng, trung cấp.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thành phố hiện có 19 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp công lập và dự kiến sắp xếp lại mạng lưới trường theo hướng giảm một nửa số đầu mối.

Sắp xếp trường cao đẳng, trung cấp

Theo phương án được công bố trước đó, 6 trường cao đẳng dự kiến giữ nguyên, gồm: Cao đẳng Việt Nam - Singapore, Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM và Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Ở nhóm tổ chức lại, trường Cao đẳng Nghề TP.HCM dự kiến tiếp nhận Trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và trường Trung cấp nghề Quang Trung. Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM tiếp nhận trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương; trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn tiếp nhận hai trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Bình Thạnh.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM dự kiến tiếp nhận trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP.HCM. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM tiếp nhận trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải tiếp nhận một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, sát hạch lái xe ở Bình Dương (cũ) và một trường trung cấp nghề ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Tên trường dự kiến có thay đổi đáng kể. Trong đó, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương tiếp nhận trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức lại thành trường Cao đẳng Y tế TP.HCM. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM tiếp nhận hai trường trung cấp, dự kiến mang tên trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ dự kiến thành trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ sau khi tiếp nhận hai trường trung cấp.

Tương tự, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức dự kiến thành trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP.HCM; trường Cao đẳng Thủ Thiêm - TP.HCM dự kiến thành trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh sau sáp nhập.

Ở bậc trung cấp, hai trường thuộc lĩnh vực nông nghiệp cùng một trung tâm giáo dục nghề nghiệp dự kiến hợp nhất thành trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM.

Việc học thay đổi thế nào?

Việc một trường không còn là đầu mối độc lập hoặc không còn giữ tên cũ không đồng nghĩa cơ sở đào tạo lập tức đóng cửa hay người học phải ngừng học. Tuy nhiên, vấn đề đang được những người liên quan đặt ra là cần được làm rõ kế hoạch triển khai của từng đơn vị về địa điểm học, chương trình đào tạo, học phí, hồ sơ và văn bằng của sinh viên đang theo học.

Hiệu trưởng một trường trung cấp nằm trong đề án sáp nhập cho biết cho đến thời điểm hiện tại, các trường chưa được thông tin chính thức nên vẫn chờ. "Tuy nhiên, cũng như các trường tiểu học, THCS vừa sắp xếp mới đây, dù sắp xếp ra sao thì quyền lợi của người học như học phí, chương trình học, các hỗ trợ người học đã cam kết trước đó vẫn được đảm bảo...", vị Hiệu trưởng nói.

Ngoài khối cao đẳng, trung cấp, TP.HCM cũng dự kiến sắp xếp các đơn vị giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành hệ thống trường trung học nghề; đây là nhóm cơ sở khác, cần tách khỏi phép tính giảm số trường cao đẳng, trung cấp công lập.

Trong khi các trường công lập phải sắp xếp, cắt giảm đầu mối thì khối ngoài công lập vẫn chiếm phần lớn mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM vẫn giữ nguyên.

Hai trường do doanh nghiệp quản lý là Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trung cấp Suleco không thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn được nêu ở phương án trước đó.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tại thời điểm 1/10/2025, thành phố có 36 trường cao đẳng tư thục, 51 trường trung cấp tư thục, 68 trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục và 222 cơ sở doanh nghiệp tư nhân đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tổng cộng, 377 trong số 481 cơ sở thuộc khối ngoài công lập.