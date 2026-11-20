Thu hồi đất dọc Đại lộ Bình Dương

Ngày 20/11, UBND phường Thủ Dầu Một tổ chức họp dân công bố kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM).

Theo đó, đoạn tuyến đi qua phường Thủ Dầu Một dài khoảng 4,1km, phạm vi thu hồi đất được xác định dọc Đại lộ Bình Dương. Trên địa bàn dự kiến bố trí ba nhà ga C2, C3 và C4.

Phường Thủ Dầu Một công bố kế hoạch thu hồi đất phục vụ tuyến metro số 2.

Trong đó, ga C2 nằm trong khuôn viên Công viên Thanh Lễ; các vị trí ga C3, C4 được giới thiệu lần lượt ở khu vực phía sau đường Yersin và gần Sân vận động Gò Đậu, Đài Phát thanh - Truyền hình.

Tại cuộc họp, cơ quan chức năng thông tin về hướng tuyến, cơ sở pháp lý, phạm vi thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Giá đất bồi thường được xác định theo giá đất cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Các khoản bồi thường đối với đất, nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định.

Người dân đề nghị cung cấp hồ sơ pháp lý, làm rõ quy trình đo đạc, kiểm đếm, cơ sở xây dựng đơn giá và thời điểm công bố giá bồi thường. Một số hộ cũng quan tâm việc trích lục giấy phép xây dựng, hỗ trợ di dời tài sản và phương án xử lý phần diện tích còn lại sau thu hồi đất. Các ý kiến được cơ quan chức năng ghi nhận để xem xét, giải quyết.

Người dân nêu ý kiến tại buổi công bố kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

Theo lộ trình dự kiến, công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được triển khai trong tháng 10/2026; lập, thẩm định và công khai dự thảo phương án bồi thường từ tháng 11 - 12/2026. Việc phê duyệt, chi trả bồi thường dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, quyết định thu hồi đất được ban hành trong tháng 1/2027.

Nhiều phường triển khai kiểm đếm, thu hồi đất

Tuyến đường sắt đô thị số 2 có tổng chiều dài khoảng 33,2km, điểm đầu tại ga S5 thuộc tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, phường Bình Dương; điểm cuối tại ga Tao Đàn, phường Bến Thành, kết nối với tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.

Toàn tuyến có khoảng 17,7km đi trên cao và 15,5km đi ngầm, quy hoạch 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao và 13 ga ngầm. Dự án còn có depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8ha, nằm trên địa bàn phường Tam Bình và Hiệp Bình.

Tuyến đi qua 16 phường gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Phạm vi thu hồi đất dự án được xác định dọc Đại lộ Bình Dương, trong đó tại Công viên Thanh Lễ có làm nhà ga C2. (Ảnh: Hồng Lam).

Theo dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được TP.HCM phê duyệt, tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 85,8ha, với 2.652 trường hợp. Trong đó, 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ. Tổng vốn dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 36.586 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cùng với phường Thủ Dầu Một, nhiều địa phương có tuyến metro đi qua đã triển khai các bước chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Tại phường Tam Bình, đầu tháng 11, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất, lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, chuyển đổi nghề. Khu vực này dự kiến ảnh hưởng khoảng 194 trường hợp, với diện tích đất thu hồi khoảng 24,6ha.

Phường Bình Hòa và Thuận An tổ chức họp dân ngày 14/11 để công bố thông tin dự án, lắng nghe kiến nghị về phạm vi thu hồi đất, chính sách bồi thường và phương án xử lý phần diện tích còn lại sau giải tỏa.

Trong khi đó, phường Thuận Giao tổ chức hội nghị công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm ngày 18/11. Địa phương có 154 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích gần 47.300m2.

Tại phường Phú Lợi, địa phương phối hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương khảo sát, xác định và cắm mốc ranh giới các khu đất bị ảnh hưởng. Đoạn tuyến qua phường dài khoảng 2,1km, dự kiến ảnh hưởng 141 thửa đất.

Theo kế hoạch chung, các địa phương phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị phát triển quỹ đất kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ưu tiên những vị trí cần bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

TP.HCM dự kiến khởi công tuyến metro số 2 vào cuối năm 2026, trước mắt ưu tiên các hạng mục tại depot Hiệp Bình Phước. Các công trình chính của tuyến được định hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo.