TP.HCM: Nhiều giải pháp để tăng trưởng hai con số và thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 578/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/9 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I về tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

TP.HCM phấn đấu tăng trưởng GRDP 10,2%, thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2026.

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách

Theo kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt 10,2%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Riêng quý IV, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 13,23%, thu ngân sách khoảng 330.000 tỷ đồng và giải ngân khoảng 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố tiếp tục triển khai phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên; đồng thời rà soát, cập nhật các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV.

Thành phố tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, rà soát các ngành, lĩnh vực, dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng tạo thêm tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm; tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tạo thêm khối lượng và giá trị tăng thêm. Các công trình, dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài cần được xử lý để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Kế hoạch yêu cầu thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, tăng công suất, đơn hàng và tiêu thụ sản phẩm. Thành phố cũng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng cuối năm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút khách du lịch và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Về thu ngân sách, thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ nguồn thu theo địa bàn, khu vực, ngành, lĩnh vực và từng khoản thu; xác định khả năng thu trong những tháng cuối năm, xây dựng tiến độ cụ thể theo từng tháng và tập trung vào các khoản còn dư địa, có khả năng tăng thu.

TP.HCM đẩy nhanh các khoản thu từ đất, gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai; khẩn trương xác định, phê duyệt giá đất cụ thể, hoàn tất hồ sơ đủ điều kiện để tổ chức đấu giá và thu nộp trong năm 2026.

Công tác chống thất thu tập trung vào thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản, hoạt động xuất nhập khẩu và các hoạt động kinh doanh có doanh thu lớn. Thành phố tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, thu hồi nợ thuế, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu kê khai không đầy đủ và chống chuyển giá.

Tháo gỡ vướng mắc dự án, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Để giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, TP.HCM yêu cầu phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo và chủ đầu tư đối với từng dự án; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ, tỷ lệ giải ngân và kịp thời xử lý vướng mắc.

TP.HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố tăng cường kiểm tra thực địa, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán. Các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị, chống ngập, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên và các công trình có tác động lan tỏa được ưu tiên triển khai.

Đối với các dự án không có khả năng giải ngân theo tiến độ, thành phố rà soát để điều chuyển vốn theo quy định sang các dự án có khả năng giải ngân, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn và phấn đấu hoàn thành kế hoạch chung.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai nhưng chậm tiến độ hoặc còn tồn đọng, TP.HCM yêu cầu phân loại theo tình trạng pháp lý và khả năng thực hiện, xác định rõ các vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng và thủ tục liên quan.

Các dự án tồn đọng, kéo dài được phân thành 4 nhóm: Dự án có thể hoàn tất ngay; dự án cần bổ sung hồ sơ; dự án cần xử lý liên ngành; dự án vượt thẩm quyền, cần kiến nghị Trung ương. Tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật thường xuyên trên Hệ thống 45 của thành phố và Hệ thống 751 của Trung ương.

Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy nhanh các dự án hạ tầng kết nối cảng, trung tâm logistics và khu vực sản xuất, trong đó có Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Cảng Cái Mép Hạ, Khu thương mại tự do và hệ thống logistics liên vùng.

Trong lĩnh vực quy hoạch, thành phố khẩn trương triển khai Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; hoàn thiện, trình phê duyệt Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm trong tháng 10/2026. Các nhiệm vụ khác gồm tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch; đẩy nhanh việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các dự án đường sắt đô thị và quy hoạch TOD; ứng dụng GIS, số hóa dữ liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quy hoạch thống nhất; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và chỉnh trang đô thị.

Thành phố đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tăng cường đối thoại, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp; thu hút đầu tư tư nhân, vốn FDI, PPP và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các dự án, công trình, khu đất, nhà đất và tài sản công còn tồn đọng cũng được rà soát, phân loại, xác định phương án xử lý và tiến độ thực hiện.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ. Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cụ thể hóa các chỉ tiêu, KPI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương theo phân công. Sở Tài chính chủ trì theo dõi, điều hành công tác thu ngân sách; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND thành phố điều hành các chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước và đầu tư công. Từ nay đến hết năm 2026, định kỳ 2 tuần, Sở Tài chính tổng hợp, đánh giá kết quả, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai; tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố tại các cuộc họp kinh tế - xã hội hàng tháng.

Viết Dũng