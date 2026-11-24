Trong ngày thi đấu cuối 24.11 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), các VĐV chủ nhà tiếp tục thể hiện ưu thế khi giành thêm 3 HCV. Trần Hoàng Duy Phúc chiến thắng ở nội dung Bodybuilding nam đến 80kg, trong khi Lâm Thúy Mi và Nguyễn Thị Kim Dung lần lượt đăng quang nội dung Fitness nữ đến 160cm và trên 160cm.

Đoàn VĐV thể hình TP.HCM đã có một kỳ Đại hội thành công

Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Bích Ly mang về thêm 2 HCB, còn Trương Hoàng Long giành HCĐ nội dung Bodybuilding nam đến 85kg.

Trước ngày thi đấu cuối, thể hình TP.HCM đã có 3 HCV ở nội dung Bodybuilding nam đến 75kg và hai nội dung đôi nam nữ đến 49kg và 55kg.

Với tổng cộng 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, đoàn chủ nhà khẳng định vị thế dẫn đầu, vượt qua Hà Nội (4 HCV, 3 HCB) và An Giang (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).

Bảng xếp hạng huy chương chung cuộc của môn thể hình tại Đại hội

Môn thể hình diễn ra từ ngày 22 đến 24.11, quy tụ 14 đoàn tranh tài ở 17 nội dung. Chương trình thi đấu bao gồm 7 hạng cân Bodybuilding nam, 2 hạng cân Bodybuilding nữ, 2 nội dung đôi nam nữ, 3 nội dung Fitness nữ và 3 nội dung Athletic Physique.

Sự đa dạng về nội dung không chỉ tạo thêm cơ hội cạnh tranh huy chương mà còn thể hiện sự phát triển của thể hình Việt Nam, với nhiều hướng chuyên môn khác nhau.

Trong cuộc đua tại Đại hội năm nay, TP.HCM đã tận dụng tốt lợi thế lực lượng, sự đồng đều ở các nội dung để giành ngôi nhất toàn đoàn một cách thuyết phục.