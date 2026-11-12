TP.HCM: Nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm hơn một nửa số vụ cháy

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 12/11, trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình cháy, nổ và công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố tại buổi họp báo chiều 12/11.

Theo thống kê của PC07, từ ngày 15/12/2025 - 9/11/2026, toàn thành phố xảy ra 403 vụ cháy, làm 28 người tử vong và 43 người bị thương. Đáng chú ý, loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở dịch vụ lưu trú xảy ra 206 vụ, chiếm hơn 51% tổng số vụ cháy, khiến 21 người tử vong và 32 người bị thương.

Như vậy, nhóm cơ sở này chiếm tới 75% tổng số người tử vong và bị thương do cháy trên địa bàn thành phố. Đây là thực trạng đáng lưu ý, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát các nguy cơ mất an toàn PCCC tại nhà ở kết hợp kinh doanh và cơ sở cho thuê lưu trú.

Trung tá Lê Tấn Châu cho biết, thời gian qua, lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở, ngành, Ban Giám đốc Công an thành phố và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình này. Các quy định về kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được triển khai nghiêm túc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Trong đó, việc bố trí khu vực sản xuất, sinh hoạt, kinh doanh và lưu trữ hàng hóa tại nhiều cơ sở chưa bảo đảm yêu cầu ngăn cháy. Hệ thống điện còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; lối thoát nạn bị hạn chế, che chắn hoặc thiếu lối thoát nạn khẩn cấp.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở chưa trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy hoặc chưa thực hiện bảo dưỡng, duy tu thường xuyên. Việc quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa tại các cơ sở sản xuất, nhà xưởng chưa bảo đảm an toàn. Đặc biệt, kỹ năng xử lý sự cố cháy ngay từ ban đầu của người dân và chủ cơ sở còn hạn chế.

Một vụ cháy trên địa bàn TP.HCM thời gian qua.

Trước thực trạng trên, PC07 đã tổ chức kiểm tra 96.084 lượt cơ sở, phát hiện 2.357 hành vi vi phạm quy định về PCCC. Qua đó, lực lượng chức năng ban hành quyết định xử phạt đối với 2.280 cơ sở, với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 77 cơ sở.

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót và hạn chế nguy cơ cháy, nổ, PC07 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM và UBND thành phố triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC.

Theo trung tá Lê Tấn Châu, công an thành phố sẽ cung cấp công cụ hỗ trợ UBND cấp xã trong công tác quản lý, đồng thời giúp chủ cơ sở nhận diện rõ những vi phạm đang tồn tại. Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin, tin nhắn và thực hiện cuộc gọi nhắc nhở thường xuyên cho đến khi các cơ sở hoàn thành việc khắc phục.

Thứ hai, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC. Đối với những trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý mạnh, trong đó có cắt điện, nước theo quy định.

Thứ ba, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và chủ cơ sở thực hiện các biện pháp PCCC. Đồng thời, tổ chức huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống, giúp người dân hình thành phản xạ thoát nạn, chủ động ứng phó ngay từ khi sự cố mới phát sinh.

Theo PC07, việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên nhằm khắc phục những nguy cơ mất an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tại các khu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở cho thuê lưu trú. Qua đó, góp phần hạn chế cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn thành phố.