TP.HCM: Nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm hơn một nửa số vụ cháy

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 12/11, Trung tá Lê Tấn Châu - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình cháy, nổ và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Theo thống kê của PC07, trong khoảng thời gian từ ngày 15/12/2025 - 9/11/2026, toàn thành phố xảy ra 403 vụ cháy, làm 28 người chết và 43 người bị thương.

Đáng chú ý, riêng loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở dịch vụ lưu trú xảy ra 206 vụ cháy, khiến 21 người tử vong và 32 người bị thương.

Trung tá Lê Tấn Châu - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM.

Như vậy, nhóm cơ sở này chiếm hơn 51% tổng số vụ cháy trên địa bàn. Đáng lo ngại hơn, số người tử vong và bị thương chiếm tới 75% tổng số thương vong do cháy gây ra.

Trung tá Lê Tấn Châu cho biết, lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở, ngành, Ban Giám đốc Công an Thành phố và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cho thuê lưu trú.

Các quy định về xử lý vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng được triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng vẫn phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở này.

Cụ thể, việc bố trí khu vực sản xuất, sinh hoạt, kinh doanh và lưu trữ hàng hóa chưa bảo đảm yêu cầu ngăn cháy. Hệ thống điện còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; lối thoát nạn bị hạn chế, che chắn hoặc thiếu lối thoát nạn khẩn cấp.

Hiện trường vụ cháy ở TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở chưa trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy hoặc chưa thực hiện bảo dưỡng, duy tu thường xuyên. Công tác quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa tại các cơ sở sản xuất, nhà xưởng chưa bảo đảm an toàn. Kỹ năng xử lý sự cố cháy ngay từ ban đầu của người dân và chủ cơ sở còn hạn chế.

Trước thực trạng này, PC07 đã tổ chức kiểm tra 96.084 lượt cơ sở, phát hiện 2.357 hành vi vi phạm. Qua đó, ban hành quyết định xử phạt đối với 2.280 cơ sở với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 77 cơ sở.

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cho thuê lưu trú, PC07 tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM và UBND Thành phố tập trung triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm hơn 51% số vụ cháy tại TP.HCM.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP.HCM sẽ cung cấp công cụ hỗ trợ UBND cấp xã trong công tác quản lý, đồng thời giúp chủ cơ sở nhận diện rõ những vi phạm đang tồn tại. Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin, tin nhắn và gọi điện nhắc nhở thường xuyên cho đến khi các cơ sở hoàn thành việc khắc phục.

Thứ hai, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, áp dụng những biện pháp mạnh, bao gồm cắt điện, nước đối với các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định.

Thứ ba, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và chủ cơ sở thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; đồng thời tổ chức huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống, giúp người dân hình thành phản xạ thoát nạn và chủ động ứng phó ngay từ khi sự cố mới phát sinh.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng góp phần khắc phục những nguy cơ mất an toàn, hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, nhất là tại các khu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn TP.HCM.