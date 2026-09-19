TP.HCM: Nhà đầu tư khởi động nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Điền

Mặt bằng sạch đạt khoảng 60%

Theo ông Trần Nam Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 (Công ty 194, nhà đầu tư), sau lễ khởi công trước đó, nhà đầu tư bắt đầu triển khai các công việc quan trọng của dự án.

Nhà đầu tư huy động máy móc, thiết bị triển khai nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1.

Trước mắt, nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị theo tiến độ; điều động xe đào hỗ trợ người dân tháo dỡ những căn nhà đang di dời dở dang, dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển xà bần và thực hiện các hạng mục có thể triển khai ngay.

Trong đó, cầu Bình Điền - cây cầu huyết mạch trên tuyến được ưu tiên thực hiện trước. Đơn vị tư vấn đang khảo sát địa chất để lập bản vẽ thiết kế thi công. Song song đó, các công việc chuẩn bị mặt bằng cũng được triển khai để tạo điều kiện đưa dự án vào thi công.

Ông Trung cho biết, đến nay công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến cơ bản đạt khoảng 60%. Mặt bằng vẫn còn tình trạng "da beo" nhưng không nhiều, một số đoạn đã liền mạch và cho phép thi công ngay.

Nhà đầu tư ưu tiên triển khai khu vực cầu Bình Điền trong giai đoạn đầu của dự án.

Theo ông Trung, trong thời gian chờ hoàn tất việc tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, một số hộ dân đang kinh doanh có nhu cầu tiếp tục buôn bán. Khi nhà thầu triển khai đến đâu, người dân đồng thuận sẽ bàn giao mặt bằng đến đó.

"Nhìn chung, bà con cũng ủng hộ việc triển khai dự án nên chúng tôi có nhiều thuận lợi", ông Trung cho biết.

Ông Trần Lệnh Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty 194, cho biết đơn vị xác định đây là một trong những dự án trọng điểm được thành phố tin tưởng giao cho liên danh thực hiện.

Do đó, liên danh nhà đầu tư sẽ tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ và phấn đấu rút ngắn thời gian thi công. Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp với thành phố, chính quyền địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Nhà dân đã di dời, tháo dỡ tại một số khu vực thuộc phạm vi dự án.

"Chúng tôi được thành phố tin tưởng giao đầu tư một trong những dự án trọng điểm. Tập thể cán bộ, công nhân cam kết tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành dự án đúng tiến độ, thậm chí phấn đấu vượt tiến độ", ông Phú nói.

Thách thức khi thi công trên quốc lộ 1

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh được triển khai theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/2/2025.

Dự án gồm 3 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Bình Tân cũ, nay thuộc phường An Lạc và phường Tân Tạo, có tổng mức đầu tư khoảng 1.068 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Bình Chánh cũ, nay thuộc phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh, có tổng mức đầu tư khoảng 8.543 tỷ đồng.

Đoạn quốc lộ 1 từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ sẽ được mở rộng lên quy mô mặt cắt ngang 60m.

Dự án thành phần 3 là nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư khoảng 6.674 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 9,62km, quy mô mặt cắt ngang 60m, gồm 10-12 làn xe. Dự án nhằm nâng cao năng lực thông hành trên quốc lộ 1, tăng cường kết nối TP.HCM với các địa phương lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Theo ông Trần Nam Trung, việc thi công trên quốc lộ 1 có lưu lượng phương tiện rất lớn nên yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Nhà thầu dự kiến tổ chức thi công theo từng phần, ưu tiên triển khai phần làn phía ngoài trước, sau đó mới thực hiện phần ở giữa để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông hiện hữu.

"Bảo đảm an toàn giao thông là vấn đề khó khăn nhất. Thứ hai là vấn đề vệ sinh môi trường. Khi xe ra vào công trường, đất có thể bị kéo ra đường. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ nghiêm túc thực hiện công tác vệ sinh môi trường", ông Trung nói.

Quốc lộ 1 kết nối TP.HCM với các tỉnh phía Tây đang quá tải, cấp thiết nâng cấp, mở rộng.

Ông cho biết thêm, nhà đầu tư đã xác định những vấn đề này ngay từ khi chuẩn bị triển khai dự án và sẽ phối hợp với các bên liên quan để tổ chức thi công phù hợp, hạn chế tác động đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Theo tiến độ, Dự án thành phần 3 thực hiện trong 24 tháng kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, nhà đầu tư cho biết sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ.

Một vấn đề khác được nhà đầu tư quan tâm là nguồn vật liệu xây dựng. Theo ông Trung, đây là khó khăn chung của nhiều dự án đang triển khai hiện nay.

Nhà đầu tư đã liên hệ với chính quyền địa phương và làm việc với thành phố để tháo gỡ các vướng mắc liên quan nguồn vật liệu, đồng thời phối hợp với địa phương về nguồn vật liệu, các mỏ vật liệu nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Với mặt bằng đã đạt khoảng 60%, các công việc chuẩn bị đang được triển khai đồng thời với khảo sát, thiết kế và huy động nhân lực, thiết bị, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đang từng bước chuyển sang giai đoạn thi công.