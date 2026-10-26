TP.HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container

Theo thông tin ban đầu, hơn 16h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo container mang biển số 61C-043.22 lưu thông trên quốc lộ 13, theo hướng từ Thủ Dầu Một đi Lái Thiêu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ với đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Thủ Dầu Một), xe đầu kéo va chạm với xe máy mang biển số 60H6-177.25 do chị N.T.T.L (38 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển.

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị L đang trên đường đón con tại một trường THPT gần hiện trường.