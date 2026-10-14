TP.HCM:Người dân xếp hàng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng

Các tầng lớp nhân dân chờ đón đoàn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Sáng 14.10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), công tác chuẩn bị cho lễ đón nhận, lễ viếng và lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã hoàn tất những khâu cuối cùng. Từng hàng mộ mới đã được chỉnh trang sạch đẹp; các phương án phân luồng, đón tiếp đại biểu, thân nhân và nhân dân đến viếng được triển khai chặt chẽ, chu đáo.

Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phục vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tác phong nghiêm túc và thái độ thành kính sâu sắc.

Đợt quy tập lần này tiếp nhận 731 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt an táng chung trong một phần mộ tập thể. Mỗi quách hài cốt khi cập bến nơi đây là một mảnh ký ức anh hùng, một câu chuyện lịch sử về những người con đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để đưa 731 hài cốt liệt sĩ về tới Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn xe nghi lễ vượt qua chặng đường huyết mạch dài khoảng 26km.

Lộ trình xuất phát từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội trước khi tiến vào cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Đoàn xe đi qua địa bàn 11 phường gồm: Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình.

Chuyến di chuyển được chia làm 4 đợt trong ngày 14.10, dưới sự điều hành, phân luồng nghiêm ngặt của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an các địa phương.

Một trong những hình ảnh đầy xúc động và đậm tính nhân văn chính là sự hưởng ứng ấm áp từ quần chúng nhân dân. Đáp lại lời kêu gọi của BTC, rất đông người dân sống dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua và khu vực cửa ngõ dẫn vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đã có mặt từ sớm.

Nhiều người lặng lẽ cầm trên tay những nhành hoa trắng, đứng trang nghiêm trên vỉa hè để thành kính chắp tay tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

“Thành phố mong muốn người dân thành phố khi đưa tiễn các anh, các chú cũng thật trang trọng, ấm áp, mang đậm tình cảm của nhân dân TP.HCM nghĩa tình”, lời nhắn gửi của Ban tổ chức đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Thành phố mang tên Bác. Từng ánh mắt dõi theo, từng nụ hoa trắng dâng lên là lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới những vị tiền nhân đã ngã xuống.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 14.10: