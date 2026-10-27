TP.HCM: Người dân vất vả đi lại vì triều cường

Theo ghi nhận của Báo Công lý, trong chiều 27/10, triều cường dâng cao tại nhiều tuyến đường, gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán của người dân.

Khoảng 17 giờ, nước từ khu vực kênh Tẻ bắt đầu dâng, tràn lên tuyến đường Trần Xuân Soạn, khiến một số đoạn đường bị ngập. Tình trạng này xảy ra vào thời điểm học sinh tan học và người lao động kết thúc giờ làm, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, tình trạng ngập diễn ra ngay cả khi trời không mưa. Có thời điểm, nước gây ngập nửa bánh xe máy.

Mực nước triều dâng vào chiều 27/10 tại đường Trần Xuân Soạn.

Không chỉ gây trở ngại cho giao thông, triều cường còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân dọc đường Trần Xuân Soạn. Khi nước tràn lên mặt đường, khu vực trước cửa hàng bị ngập, việc đi lại của khách hàng cũng trở nên khó khăn hơn.

Việc buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn trong ngày triều cường lên cao.

Nước từ cống dâng lên khiến hẻm 136 đường Trần Xuân Soạn khiến học sinh đi lại khó khăn.

Người dân chật vật đi lại trong ngày triều cường dâng cao. "Dù đã quen với cảnh này nhưng mỗi lần triều lên, ai cũng mệt mỏi", anh Phong, người đi đường nói.

Nhiều hộ kinh doanh phải theo dõi mực nước, chủ động kê cao đồ đạc và tìm cách hạn chế nước tràn vào nhà. Trong điều kiện phải duy trì hoạt động buôn bán, người dân đồng thời tìm cách bảo vệ hàng hóa, vật dụng và khu vực sinh hoạt phía trong.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10, trùng thời điểm rằm tháng 9 âm lịch, có mực nước cao trong các ngày 26-28/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè được dự báo đạt khoảng 1,70-1,75m, vượt báo động III từ 0,10-0,15m.

Đỉnh triều được dự báo xuất hiện trong ngày 27/10. Tại trạm Phú An, mực nước có thể đạt 1,73m lúc 18h; tại trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17h. Đây đều là những thời điểm cần lưu ý do trùng với giờ cao điểm đi lại của người dân.

Trước diễn biến trên, người dân cần theo dõi thông tin dự báo triều cường, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và giảm tốc độ khi đi qua các đoạn đường ngập.

Đối với những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng, việc chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế nước tràn vào nhà và bảo đảm an toàn khi di chuyển là cần thiết trong những ngày triều lên cao.