TP.HCM: Người dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng mở rộng đường Lương Định Của

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 29/10, dọc đường Lương Định Của, phường Bình Trưng, nhiều căn nhà mặt tiền đang được tháo dỡ.

Tại khu vực gần nút giao An Phú, công nhân cùng máy móc, phương tiện khẩn trương phá dỡ các công trình đã được người dân bàn giao.

Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ hoàn toàn, phạm vi giải tỏa tại một số vị trí lùi sâu hàng chục mét so với hiện trạng. Sau khi phá dỡ, công nhân tiếp tục thu dọn vật liệu.

Đáng chú ý, phần đất đang được giải phóng mặt bằng cũng nằm trong phạm vi xây dựng nhánh cầu nối đường Lương Định Của với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Vì vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng tại đây không chỉ ảnh hưởng đến dự án mở rộng đường mà còn liên quan đến một hạng mục của nút giao An Phú.

Đến nay, đoạn đường từ Nguyễn Hoàng đến Trần Não đã hoàn thành, riêng đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Thị Định, gần nút giao An Phú, vẫn dang dở do vướng mặt bằng.

Đường Lương Định Của dài gần 2,5km, từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định, được triển khai mở rộng từ năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 826 tỷ đồng. Về quy mô, mặt đường sẽ được mở rộng từ 7 - 8m lên 30m với 6 làn xe.

Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 22.012m², ảnh hưởng đến 66 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức. Trong đó, 27 trường hợp giải tỏa toàn bộ, 40 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tạm tính hơn 1.641 tỷ đồng.

Trong tháng 9 và tháng 10, UBND phường Bình Trưng đã tổ chức 2 đợt công bố chi trả bồi thường. Qua 2 đợt, có 38 trường hợp đồng thuận, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao hơn 8.400m² mặt bằng, với tổng kinh phí hơn 678 tỷ đồng. (Ảnh: Bảo Hân).

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thuộc lộ giới đường Lương Định Của. Theo sơ đồ Gantt, tiến độ thực hiện gồm 16 bước, đặt mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/11.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, các chủ đầu tư có điều kiện triển khai những hạng mục còn lại của hai dự án, góp phần tăng cường kết nối đường Lương Định Của với nút giao An Phú và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị khu vực.