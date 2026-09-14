TP.HCM: Người dân phải khai báo dữ liệu sức khỏe

112 phường, xã, đặc khu đạt từ 30% trở lên

Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 13/9, thành phố ghi nhận 4.444.402 người được khám sức khỏe, đạt 34,8% dân số. Cùng với đó, 4.179.045 người dân đã được lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong các nhóm dân số trọng tâm, có 1.847.173 trẻ em, học sinh được khám sức khỏe, đạt 71%; 35.973 sinh viên được khám, đạt 8,6% và 716.024 người lao động được khám, đạt 15,9%.

Riêng từ ngày 7 - 14/9, thành phố ghi nhận 221.560 lượt khám, tăng đáng kể so với 130.754 lượt của tuần trước. Do số liệu còn phụ thuộc tiến độ cập nhật từ các cơ sở, kết quả thực tế của tuần sẽ tiếp tục được bổ sung.

Mặt bằng tỷ lệ khám sức khỏe giữa các địa phương cũng đang được nâng lên. Đến nay, 112/168 phường, xã, đặc khu đạt từ 30% trở lên, chiếm 2/3 tổng số địa phương của TP.HCM.

Trong đó, 34 địa phương đạt từ 50% trở lên; 16 địa phương đạt từ 60% và 6 địa phương đã vượt 70%.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí.

Dẫn đầu là xã Thạnh An với tỷ lệ 98,2%, tiếp đến là phường Phước Thắng 95,8%; xã An Nhơn Tây 77,5%; xã Vĩnh Lộc 75,7%; phường Long Phước 73,5% và xã An Thới Đông 72,9%.

Thạnh An và Phước Thắng hiện đã tiến gần mục tiêu bao phủ toàn bộ dân số. Đáng chú ý, nhóm địa phương có tỷ lệ khám cao tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng mặt bằng chung của toàn thành phố.

Trong khi đó, nhiều địa phương có tỷ lệ tích lũy còn thấp đang tăng tốc mạnh.

Phường Đông Hưng Thuận ghi nhận 7.039 lượt khám trong tuần, cao nhất thành phố, dù tỷ lệ tích lũy hiện mới đạt 25,7%. Phường Phú Lợi có thêm 5.155 lượt, phường Tân Hưng 4.215 lượt và phường An Phú 3.662 lượt.

Một số địa phương khác cũng có số lượt khám cao trong tuần như phường Vũng Tàu 4.549 lượt, phường Tăng Nhơn Phú 4.258 lượt, phường Thuận Giao 4.168 lượt, xã Hồ Tràm 4.077 lượt và xã Nhà Bè 3.823 lượt.

Hiện một số địa phương chỉ còn cách mốc 30% một khoảng ngắn, gồm xã Nhà Bè 29,9%; phường Gò Vấp 29,8%; phường Hạnh Thông 29,7%; phường Bàn Cờ 29,5% và phường Phú Lợi 29,0%.

Đáng chú ý, Phú Lợi vừa tăng thêm 5.155 lượt khám trong tuần. Nếu duy trì tốc độ này, nhiều địa phương trong nhóm sẽ sớm vượt mốc 30%, tiếp tục thu hẹp khoảng cách về tiến độ.

Ở nhóm có tỷ lệ thấp nhất, hiện còn 6/168 địa phương dưới 20%, gồm phường Vĩnh Hội 19,8%; phường Vĩnh Tân 19,7%; phường Cầu Ông Lãnh 19,6%; xã Thường Tân 19,4%; phường Bảy Hiền 18,7% và phường Nhiêu Lộc 15,6%.

Người dân tự cập nhật dữ liệu sức khỏe

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ khám, ngành y tế TP.HCM đang thay đổi phương thức thu thập, cập nhật dữ liệu theo hướng số hóa, qua đó giảm khối lượng công việc thủ công cho y tế cơ sở và tạo điều kiện để người dân chủ động cập nhật thông tin sức khỏe.

Sau hơn 6 tuần triển khai thu thập thông tin đối với người dân đã khám sức khỏe, khám sàng lọc trong năm 2026, Sở Y tế phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố đưa vào sử dụng chức năng tự khai báo thông tin trên Ứng dụng Công dân số.

Theo đó, những người đã khám sức khỏe trong năm 2026 nhưng kết quả chưa được ghi nhận trên Hồ sơ sức khỏe điện tử có thể chủ động khai báo trực tiếp trên ứng dụng. Thông tin sau đó được tiếp nhận, rà soát và cập nhật vào hệ thống.

Cách làm này giúp người dân không phải cung cấp phiếu giấy cho địa phương, đồng thời giảm đáng kể việc phát phiếu, thu thập và nhập dữ liệu thủ công tại các trạm y tế.

Qua đó, công tác quản lý sức khỏe cộng đồng từng bước chuyển từ phương thức thủ công sang môi trường số.

Sở Y tế yêu cầu từ ngày 15/9/2026, các địa phương ngừng phát mới Phiếu thu thập thông tin và tăng cường hướng dẫn người dân tự khai báo trên ứng dụng Công dân số.

Hơn 4,44 triệu người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe miễn phí.

Đối với các phiếu đã thu thập trước ngày 15/9 nhưng chưa cập nhật, địa phương phải khẩn trương rà soát, hoàn tất nhập liệu chậm nhất đến hết ngày 20/9.

Sau thời điểm này, chức năng nhập dữ liệu từ phiếu giấy trên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng sẽ được khóa, việc bổ sung thông tin chuyển sang hình thức khai báo trực tuyến.

Việc thay đổi phương thức cập nhật không chỉ nhằm giảm áp lực nhập liệu cho y tế cơ sở mà còn hướng đến việc hình thành dữ liệu sức khỏe đầy đủ, liên tục và chính xác hơn. Người dân từng bước trở thành chủ thể chủ động cập nhật dữ liệu sức khỏe của chính mình trên nền tảng số.

Thời gian tới, ngành y tế TP.HCM tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng tốc tại những địa bàn có tỷ lệ dưới 30%, tập trung vào các nhóm dân số chưa đạt tỷ lệ cao, đồng thời bảo đảm kết quả khám được cập nhật đầy đủ vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Mục tiêu là chuyển từ việc “khám được nhiều người” sang xây dựng dữ liệu sức khỏe ngày càng đầy đủ, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân lâu dài.