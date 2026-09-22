TP.HCM: Người đàn ông vào cây xăng trú mưa, tử vong trong đêm

Theo thông tin ban đầu, tối 21/9, ông Vũ Đình Cù (61 tuổi, quê Nghệ An) đi bộ vào cửa hàng kinh doanh xăng dầu S.L trên ĐT743C (phường Dĩ An).

Hiện trường vụ việc.

Thời điểm này trời có mưa, nên ông Cù trú lại. Đến khuya, nhân viên cửa hàng cho ông Cù mượn chiếc ghế bố, tấm chăn để người này ngủ lại. Sáng nay (22/9), nhân viên đến gọi ông Cù dậy và phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh tử camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Được biết, ông Cù làm bảo vệ cho một bãi xe container của người thân ở cách hiện trường vài trăm mét.