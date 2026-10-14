TP.HCM: Người đàn ông đi xe máy tử vong sau va chạm với xe container

Đến gần 14 giờ ngày 14/10, Công an TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe container khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày trên đường Nguyễn Văn Lộng, phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Thời điểm trên, xe container lưu thông hướng từ quốc lộ 13 vào đường Nguyễn Văn Lộng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Khi xe lưu thông đến đoạn chợ Chánh Mỹ thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển. Cú va chạm khiến xe máy nằm lọt dưới gầm, phía đầu cabin xe container. Người đàn ông bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.