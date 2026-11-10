TP.HCM: Người dân được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí

Đại biểu phường Tân Khánh dự hội nghị.

Chiều 10/11, UBND phường Tân Khánh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM tổ chức Hội nghị truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn phường.

Người dân được trực tiếp trao đổi những khó khăn với luật sư, báo cáo viên.

Tại hội nghị, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về chính sách trợ giúp pháp lý. Trung tâm cũng giới thiệu các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý, quyền được trợ giúp pháp lý của người dân, nhất là các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định.

Người dân được trực tiếp trao đổi, nêu những tình huống khó khăn, vướng mắc pháp luật phát sinh trong đời sống và được các báo cáo viên, luật sư và trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn, giải đáp…

Hội nghị nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý.

Toàn cảnh hội nghị truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2026.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định.

Hội nghị diễn ra thể hiện công tác truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở trên địa bàn phường Tân Khánh tiếp tục được nâng cao, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.