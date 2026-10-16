TP.HCM: Người dân đã có thể mua vé xe buýt, metro trực tiếp trên VNeID

Chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 15.10, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM, cho biết thành phố hiện là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước hoàn thành việc tích hợp trọn vẹn hạ tầng giao thông công cộng gồm xe buýt và Metro lên ứng dụng VNeID.

Việc khai thác tiện ích định danh điện tử không chỉ nâng cao trải nghiệm của hành khách mà còn đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi số ngành giao thông, tạo dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng hiện đại, an toàn và minh bạch.

Các tính năng nổi bật được tích hợp trên nền tảng giao thông tập trung VNeID. Ảnh: PC06/Trung tâm Báo chí

Theo đại diện PC06, VNeID đã phát triển thành một "siêu ứng dụng" với 42 nhóm thủ tục và tiện ích thiết yếu. Đáng chú ý là các tính năng mới được cập nhật gần đây. Trong đó, người dân có thể liên kết tài khoản ngân hàng, thẻ NAPAS, ví điện tử vào "Ví giấy tờ" để thanh toán phí dịch vụ công.

Đặc biệt, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội có thể đăng ký nhận tiền qua "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên VNeID giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch.

Theo quy định, công dân kích hoạt tài khoản mức độ 2 và tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản (giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại, sổ sức khỏe điện tử) sẽ được miễn, giảm phí/lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh đó, ứng dụng cung cấp kênh tra cứu chính thống hỗ trợ thân nhân gửi yêu cầu xác nhận, theo dõi kết quả xác minh thông tin và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Hiển thị Sổ đỏ điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, học bạ, bằng cấp, thông tin đăng kiểm phương tiện, cùng tính năng đăng ký chữ ký số cá nhân (VNeD CA) trực tiếp trên ứng dụng.

Đồng thời, cho phép người dân đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công, phản ánh các hành vi lừa đảo trực tuyến, tố giác tin giả hay tra cứu thông tin truy nã.

Để người dân trên địa bàn Thành phố có thể thụ hưởng tối đa và trọn vẹn các tiện ích ngày càng đa dạng trên, Công an TP.HCM khuyến nghị người dân nên chủ động thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID để đảm bảo dữ liệu cá nhân luôn "đúng, đủ, sạch, sống". Nếu phát hiện có sai sót, cần chủ động phối hợp kịp thời với lực lượng Công an cấp xã để được hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, công dân cần thực hiện việc khai báo, đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật trên ứng dụng VNeID. Nhanh chóng đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (nếu chưa thực hiện) để mở khóa toàn bộ các dịch vụ công và tiện ích thiết thực mà ứng dụng VNeID mang lại. Người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nên tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ, thông tin cơ bản trên VNeID (giấy khai sinh; thông tin tài khoản thanh toán; tài khoản an sinh xã hội; số điện thoại; sổ sức khỏe điện tử) để được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP (có hiệu lực từ ngày 15.8.2026 đến ngày 28.2.2027).