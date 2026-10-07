TP HCM: Người dân bàng hoàng kể lại giây phút cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi bật gốc đổ xuống đường

Có mặt vào khoảng 7h30 sáng ngày 10/7, ghi nhận của PV Nhà báo và Công luận tại hiện trường cây ngã đổ khá ngổn ngang.

Cây cổ thụ này có đường kính khoảng 2-3m, cao 20-30m được người dân trồng lâu đời ở đây.

Ông Nguyễn Lào (64 tuổi, bảo vệ 1 cửa hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng) cho hay: "Tôi đến đi làm, khoảng chừng 6h sáng tự nhiên nghe một tiếng ầm rất lớn, tôi nghĩ là tai nạn đụng xe nhưng khi chạy ra thì thấy một cái cây khổng lồ nằm dưới đường. Lúc đó tôi cũng hoảng hốt, không biết có ai đi ngang bị đè trúng không, tôi hô hoán mọi người xung quanh chạy ra xem, rất may là xung quanh đây chủ yếu là các hộ kinh doanh, nên 6h sáng thường chưa mở cửa sớm, ít người qua lại, chúng tôi đi một vòng xem sơ qua và không phát hiện ai bị đè trúng".

Ông Nguyễn Văn Thứ (72 tuổi, nhà dân bị ảnh hưởng) chia sẻ: "Nhà tôi suýt nữa bị đè trúng, ở đây tôi cho thuê kinh doanh, khoảng 6h30 hơn tôi nghe báo có sự cố nên chạy qua tầm 7h 30 tôi có mặt tại đây để kiểm tra nhà cửa, rất may nhà tôi không bị ảnh hưởng gì nhiều, tuy nhiên nhà sát bên tôi bị rơi bảng hiệu"

Bà Linh Thảo (51 tuổi, người dân sống gần khu vực) cho biết: "Cây này nó tồn tại lâu rồi, của dân trồng chứ không phải của công ty cây xanh, từ khi tôi còn nhỏ xíu đã thấy nó đó. Người dân sống quanh đây đều nói cây đó mang yếu tố tâm linh nên không ai dám chặt, mỗi năm chỉ tỉa bớt vô để nó không lấn chiếm đường quá, không nghĩ là nay nó bật gốc. Nhưng rất may vào khoảng 6h15 tôi nghe tiếng động lớn, chạy ra thì thấy nó ngã, mọi người kể lại lúc nó sắp đổ có 1 cô bán ve chai đi ngang qua, nó không đổ ngay mà đổ xuống từ từ, cô bán ve chai vừa đi qua khỏi là nó đổ hẳn xuống đường, khá may mắn là không có ai bị thiệt hại về người, chỉ có 5 nhà bị ảnh hưởng, rơi bảng hiệu với bị cong méo hàng rào"

Bảng hiệu của 1 cửa hàng bị cây ngã đổ làm hư hỏng nặng.

Lực lượng công an khu vực cho biết khoảng 6h10 nghe tin báo từ người dân, ngay lập tức đơn vị công an cùng lực lượng công nhân cây xanh, dân quân, csgt đến hiện trường để xử lý sự cố, điều tiết giao thông, ước tính có hơn 50 người thực hiện nhiệm vụ.

Vì cây lớn, diện tích ngã đổ lan rộng kèm theo thời tiết nắng nóng khiến công tác xử lý mất nhiều thời gian.

Sự cố xảy ra trên tuyến đường giao thông huyết mạch đi vào trung tâm các quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận cũ khiến giao thông tê liệt hàng giờ đồng hồ.

Đến hơn 10h30 sáng, công tác dọn dẹp, xử lý vẫn đang gấp rút được thực hiện.

Video toàn cảnh hiện trường sự cố đổ cây.