TP.HCM: Nghiên cứu xây dựng cửa hàng xăng dầu nổi tại xã đảo Thạnh An

Xã đảo Thạnh An (thuộc huyện Cần Giờ cũ) nằm tách biệt với đất liền nên việc vận chuyển hàng hóa và cung ứng nhiên liệu còn nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, người dân trên xã đảo phải mua xăng dầu từ đất liền, đựng trong can rồi mang về đảo sử dụng. Việc vận chuyển, lưu trữ xăng dầu theo cách này đặt ra yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy, trong khi địa phương chưa có cửa hàng cung ứng nhiên liệu phù hợp.

TP.HCM nghiên cứu cửa hàng xăng dầu nổi phục vụ người dân xã đảo Thạnh An.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công ty Saigon Petro nghiên cứu phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu nổi tại xã đảo Thạnh An.

Tuy nhiên, việc đầu tư cửa hàng xăng dầu tại Thạnh An cũng gặp nhiều trở ngại do nhu cầu tiêu thụ thấp. Qua khảo sát, lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn hiện chưa đến 1.000 lít/ngày. Trong khi đó, tại khu vực trung tâm TP.HCM, một cửa hàng xăng dầu thường cần tiêu thụ khoảng 50.000 lít/tháng mới có thể hòa vốn.

Ngoài nhu cầu đi lại bằng xe máy, nhiên liệu tại xã đảo còn phục vụ ghe, tàu hoạt động trên sông, biển, trong đó có các phương tiện đánh bắt. Vì vậy, việc xây dựng cửa hàng xăng dầu được thành phố xem xét theo hướng phục vụ an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Theo đại diện Sở Công thương TP.HCM, một trong những khó khăn lớn nhất là vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra đảo. Phương án đang được nghiên cứu là sử dụng sà lan để đưa nhiên liệu đến cửa hàng. Tuy nhiên, mỗi chuyến vận chuyển cần khối lượng khoảng 300m³ mới bảo đảm hiệu quả chi phí, trong khi cửa hàng dự kiến có sức chứa từ 50m³ trở lên và nhu cầu tiêu thụ tại địa phương còn thấp.

Bên cạnh đó, quỹ đất hạn chế cũng gây khó khăn cho việc lựa chọn vị trí xây dựng. Sở Công thương đã nhiều lần làm việc với UBND xã Thạnh An để tìm phương án phù hợp, bảo đảm thuận tiện cung ứng nhiên liệu nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại xã đảo Thạnh An chưa đến 1.000 lít/ngày, trong khi chi phí vận chuyển và quỹ đất hạn chế gây khó cho việc đầu tư.

Theo ông Hiếu, phương án được xem xét là xây dựng cửa hàng nổi trên mặt nước, sát mép đảo để có thể tiếp nhận xăng dầu trực tiếp từ sà lan. Vị trí cụ thể cần đáp ứng các quy định về khoảng cách an toàn, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Hiện xã Thạnh An đang sửa chữa, nâng cấp cầu cảng phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách. Khu vực gần cầu cảng từng được tính đến để bố trí cửa hàng, nhưng phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 70m với khu vực tập kết hàng hóa và nơi hành khách lên xuống theo quy chuẩn.

Từ tháng 4/2026, Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan đã nhiều lần trao đổi, làm việc để tìm giải pháp. Cuối tháng 9, Saigon Petro cử nhân sự đến khảo sát, nghiên cứu phương án thiết kế cửa hàng xăng dầu nổi. Hiện các bên tiếp tục xem xét những điều kiện cụ thể để triển khai đầu tư.

Do khu vực dự kiến xây dựng tiếp giáp cả sông và biển, cửa hàng xăng dầu nổi tại Thạnh An cần có giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện sóng, nước, bảo đảm an toàn cho trụ bơm và hệ thống chứa nhiên liệu. Các yêu cầu phòng ngừa sự cố, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường cũng cần được tính toán ngay từ khâu nghiên cứu phương án.

Sở Công thương kỳ vọng cửa hàng xăng dầu nổi có thể hoàn thành vào đầu năm 2027, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận nhiên liệu, đồng thời phục vụ nhu cầu hoạt động của ghe, tàu tại khu vực.

Mô hình cửa hàng xăng dầu nổi đã được triển khai tại một số địa phương với hình thức khác nhau. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có các tàu dầu hoạt động trên mặt nước, trong khi tại Thanh Hóa có cả tàu dầu và bè nổi ven sông. Đối với Thạnh An, phương án đầu tư còn phải tính đến hiệu quả kinh doanh trong điều kiện lượng tiêu thụ thấp. Cơ quan chức năng đang xem xét các giải pháp giảm chi phí, trong đó có phương án giảm tiền thuê, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư công trình phục vụ an sinh xã hội. Song song với việc nghiên cứu cửa hàng xăng dầu nổi, Sở Công thương khuyến khích UBND xã Thạnh An từng bước chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện, phù hợp định hướng xanh hóa phương tiện giao thông. Địa phương sẽ nghiên cứu, đề xuất thành phố chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện. Hiện nay, nguồn điện tại xã đảo Thạnh An đã được bảo đảm.