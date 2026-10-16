TP.HCM nghiên cứu xây cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Chia sẻ cụ thể về kế hoạch này, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP.HCM), cho biết Thạnh An là xã đảo có diện tích nhỏ, số lượng xe máy không nhiều. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn hiện chưa đến 1.000 lít/ngày, tương đương khoảng 30m³/tháng.

Mặc dù mức tiêu thụ này khá thấp, khiến việc đầu tư cửa hàng xăng dầu theo mô hình kinh doanh thông thường khó bảo đảm hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài nhu cầu của người dân, xăng dầu còn phục vụ hoạt động của ghe, tàu trong khu vực.

Vì vậy, theo chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Sở Công Thương đã nhiều lần làm việc với UBND xã Thạnh An để nghiên cứu phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu, với mục tiêu ưu tiên phục vụ nhu cầu dân sinh và an sinh xã hội.

Xã Thạnh An. Ảnh: Nam Phong

Theo ông Hiếu, Sở Công Thương đang phối hợp với Công ty Saigon Petro nghiên cứu, đánh giá và xây dựng phương án thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước tại khu vực ven bờ, thuận tiện cho ghe, tàu tiếp nhiên liệu. Saigon Petro cũng đã cử nhân sự đến địa phương khảo sát, nghiên cứu các phương án xây dựng vào cuối tháng 9 vừa qua.

Bên cạnh nghiên cứu xây dựng cửa hàng xăng dầu trên mặt nước, kỳ vọng có thể được triển khai vào đầu năm 2027, đại diện Sở Công Thương cho biết cơ quan này cũng khuyến khích UBND xã Thạnh An từng bước chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện, phù hợp chủ trương xanh hóa phương tiện giao thông trên địa bàn.